Bientôt le 77e Festival de Cannes

Dans quelques jours débutera la 77e édition du Festival de Cannes. Qui succèdera à Justine Triet ? Après la Palme d’Or, “Anatomie d’une chute” a remporté un incroyable succès dans le monde entier et a reçu de nombreuses récompenses. C’est à Greta Gerwig, la réalisatrice de “Barbie” et à son jury que reviendra la tâche de décerner la Palme d’Or et le palmarès de cette nouvelle édition le 25 mai tandis que Quentin Dupieux et son très beau casting (Léa Seydoux, Raphaël Quenard, Louis Garrel, Vincent Lindon) monteront les marches le soir de l’ouverture avec “Le deuxième acte”.

Le jury présidé par Greta Gerwig

Si nous savions depuis longtemps que la réalisatrice de “Barbie”, Greta Gerwig, présiderait le jury de cette 77e édition, il a fallu attendre fin avril pour connaître l’identité de celles et ceux qui seraient à ses côtés. Le suspense vient donc d’être levé. La parité est parfaitement respectée puisque quatre femmes et quatre hommes accompagneront Greta Gerwig. Il s’agit de la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, de l’actrice américaine Lily Gladstone, de l’actrice française Eva Green, de la scénariste et réalisatrice libanaise Nadine Labaki, du réalisateur, producteur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona, de l’acteur italien Pierfrancesco Favino, du réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu et de l’acteur et producteur français Omar Sy.

Le jury de la Caméra d’Or qui récompensera l’un des premiers films présentés dans la Sélection officielle et dans les sélections parallèles, sera présidé par un tandem inédit : l’actrice Emmanuelle Béart et le réalisateur et auteur-compositeur Baloji.

Le jury Un Certain Regard sera présidé par Xavier Dolan. A ses côtés, il y aura Maïmouna Doucouré, Asmae El Moudir, Vicky Krieps, Todd McCarthy.

Le jury des courts métrages et de la Cinef sera présidé par l’actrice Lubna Azabal.

22 films en compétition

Le jury de cette 77e édition devra départager 22 films en compétition. Une sélection riche et éclectique où vont se côtoyer des cinéastes de renom (Paolo Sorrentino, David Cronenberg, Paul Shrader, Jacques Audiard, Yorgos Lanthimos et Francis Ford Coppola !) et de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui feront leur entrée dans le Festival. Voici les 22 films en compétition pour la Palme d’Or :

THE APPRENTICE de Ali ABBASI

MOTEL DESTINO de Karim AÏNOUZ

BIRD de Andrea ARNOLD

EMILIA PEREZ de Jacques AUDIARD

ANORA de Sean BAKER

MEGALOPOLIS de Francis Ford COPPOLA

THE SHROUDS de David CRONENBERG

THE SUBSTANCE de Coralie FARGEAT

GRAND TOUR de Miguel GOMES

LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES de Michel HAZANAVICIUS

MARCELLO MIO de Christophe HONORE

CAUGHT BY THE TIDES JIA de Zhang-Ke

ALL WE IMAGINE AS LIGHT de Payal KAPADIA

KINDS OF KINDNESS de Yorgos LANTHIMOS

L’AMOUR OUF de Gilles LELLOUCHE

TREI KILOMETRI PANA LA CAPATUL LUMII de Emanuel PARVU

(TROIS KILOMÈTRES JUSQU’À LA FIN DU MONDE)

THE SEED OF THE SACRED FIG de Mohammad RASOULOF

DIAMANT BRUT de Agathe RIEDINGER

OH CANADA de Paul SCHRADER

LIMONOV – THE BALLAD de Kirill SEREBRENNIKOV

PARTHENOPE de Paolo SORRENTINO

PIGEN MED NÅLEN de Magnus VON HORN

Plusieurs films hors compétition

De nombreux autres films ne concourront pas pour la Palme d’Or mais seront présentés en avant-première dans différentes catégories.

Hors Compétition :

SHE’S GOT NO NAME CHAN de Peter Ho-Sun

HORIZON: AN AMERICAN SAGA de Kevin COSTNER

LE COMTE DE MONTE-CRISTO de Alexandre DE LA PATELLIERE

Matthieu DELAPORTE

FURIOSA : UNE SAGA MAD MAX de George MILLER

RUMOURS de Evan JOHNSON, Galen JOHNSON, Guy MADDIN

Séances de Minuit :

TWILIGHT OF THE WARRIORS: WALLED IN de Soi CHEANG

THE SURFER de Lorcan FINNEGAN

LES FEMMES AU BALCON de Noémie MERLANT

VETERAN 2 RYOO de Seung-Wan

Cannes Première :

EVERYBODY LOVES TOUDA de Nabil AYOUCH

C’EST PAS MOI de Leos CARAX

EN FANFARE de Emmanuel COURCOL

MISÉRICORDE de Alain GUIRAUDIE

LE ROMAN DE JIM de Arnaud LARRIEU et Jean-Marie LARRIEU

VIVRE, MOURIR, RENAÎTRE de Gaël MOREL

MARIA de Jessica PALUD

RENDEZ-VOUS AVEC POL POT de Rithy PANH

Séances Spéciales :

LE FIL de Daniel AUTEUIL

SAUVAGES de Claude BARRAS

SPECTATEURS! de Arnaud DESPLECHIN

ANGELO DANS LA FORÊT MYSTÉRIEUSE de Alexis DUCORD et Vincent PARONNAUD

NASTY – MORE THAN JUST TENNIS de Tudor GIURGIU, Tudor D. POPESCU et Cristian PASCARIU

AN UNFINISHED FILM de LOU Ye

L’INVASION de Sergei LOZNITSA

ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE de Raoul PECK

APPRENDRE de Claire SIMON

LULA de Oliver STONE

LA BELLE DE GAZA de Yolande ZAUBERMAN

De nombreuses stars attendues

Comme chaque année, le public va se masser aux abords des célèbres marches du célèbre Palais des Festivals pour tenter d’apercevoir les stars qui défileront sur le Tapis rouge. Cette 77e édition accueillera de nombreuses personnalités du cinéma français et du cinéma international. Sont ainsi attendus : Anya Taylor-Joy, chris Hemsworth, Kevin Costner, Sienna Miller, Selena Gomez, Zoe Saldana, Emma Stone, Margaret Qualley, Barry Keoghan, Diane Kruger, Demi Moore, Gary Oldman, Uma Thurman, Nicolas Cage, Richard Gere…

Côté français, on pourra voir Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Adèle Exarchopoulos, Pierre Niney, François Civil, Gilles Lellouche, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Vincent Cassel, Daniel Auteuil…

Une Palme d’or d’Honneur sera remise au Studio Ghibli ainsi qu’à George Lucas.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront présentées par l’actrice française Camille Cottin.

Rendez-vous donc du 14 au 25 mai pour le 77e Festival de Cannes !