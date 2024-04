Découvrez “les odeurs du marché, mon bel imagier”

Allons au marché ! Entrez dans un monde où chaque page est une aventure olfactive, où les mots prennent vie à travers des arômes alléchants et des images vibrantes. “Les Odeurs du Marché”, le nouveau livre des Éditions Langue au Chat, est une plongée sensorielle dans l’univers coloré et parfumé d’un marché animé.

Après vous avoir présenté les odeurs du monde, me voici pour vous présenter les odeurs du marché. Petite nouveauté chez Langue au chat.

Dès sa naissance, bébé découvre le monde à travers ses sens, et ce livre offre une nouvelle fois une expérience enrichissante pour son développement. Ici, c’est une escapade gourmande sur les étals d’un marché qui va ravir les petits mais aussi les grands.

Avec des images claires et colorées accompagnées d’odeurs authentiques, chaque page est une invitation à explorer, à sentir et à apprendre. En associant le nom, l’image et l’odeur, votre enfant enrichit son vocabulaire de manière ludique et originale.

Faisons un tour au marché sans sortir de chez soi !

Imaginez-vous parcourant les étals du marché, chaque page dévoilant de nouvelles surprises olfactives. Des abricots mûrs à point aux tomates fraîchement cueillies, en passant par les bouquets de fleurs aux fragrances enivrantes, chaque élément est capturé avec une précision étonnante. Et qui pourrait résister au parfum alléchant du yaourt à la vanille, d’un pain au chocolat ou d’un pot de miel doré ?

Pour que les odeurs puissent jaillir des pages, il suffira tout simplement de gratter la petite pastille. Hop, miracle, vous serez transporté directement sur le marché avec ses bonnes odeurs de fruits et légumes. Miam !

Ce livre d’éveil est une expérience sensorielle immersive qui stimule l’imagination, encourage la curiosité et renforce les liens entre les mots, les images et les odeurs.

Alors, laissez-vous emporter par “Les Odeurs du Marché” et découvrez un monde où chaque sens est en éveil, où chaque page réserve une nouvelle aventure olfactive.

