Bergère des étoiles – Ed. Kaléidoscope

Bergère des étoiles est un album jeunesse, d’E.K. Mosley, paru aux éditions Kaléidoscope, en mars 2024. Un univers onirique, qui présente une créature des étoiles, qui va devoir faire un long voyage pour tenter de trouver ce qui lui manque…

Au plus profond de la nuit criblée d’étoiles, Stella a toujours fait le même rêve. Elle court avec d’autres chiens, sur un chemin inondé de lumière. Comme elle, ils sont couronnés d’étoiles et tous fous de joie d’être ensemble. Mais le rêve prend toujours fin avec les rires s’éteignent et la musique qui se tait. Stella s’éveille alors dans le silence de la nuit. Aussi, elle se demandait si son rêve n’était réellement qu’un rêve, ou si quelque part, des chiens, semblables à elle, existaient. Il y a longtemps que la chienne est seule. Elle ne se souvenait plus et sentait la magie l’abandonner, jour après jour.

Mais une nuit, plus lourde de solitude, Stella va tomber, plus bas que les planètes, pour se retrouver dans un lieu inconnu. Là, elle découvre un monde chatoyant, où elle espère retrouver des semblables. Commence un long voyage, rythmé de rencontres. L’album est riche, assez dense, mais reste plaisant et rythmé. Elle va rencontrer un papillon et une corneille, qui vont tenter de l’aider, dans sa quête. Puis, les trois personnages vont faire une autre rencontre… Ainsi de suite, de fil en aiguille, et rencontre après rencontre, les destins se mêlent, des histoires se racontent et une amitié naît. L’entraide, la solidarité et le courage sont au cœur de cet album onirique étonnant. Un point fort de cet ouvrage reste le dessin, qui offre des illustrations pleines de détails. En effet, c’est fourmillant de détails, très abondant, invitant à observer, et à pénétrer un peu plus dans ce monde chatoyant.

Bergère des étoiles est un album surprenant et onirique, des éditions Kaléidoscope. Une quête initiatique, un songe chatoyant, qui invite à découvrir un monde riche et curieux, des animaux fabuleux, de belles rencontres et une amitié naissante.

