A Nice le photographe Olivier Huitel fait son Festival à l’Hôtel Le Grimaldi

Dans quelques jours débutera le 77e Festival de Cannes et de nombreuses personnalités du cinéma fouleront le tapis rouge et monteront les célèbres marches. Si l’on veut se mettre déjà dans l’ambiance, il faut aller à l’Hôtel Le Grimaldi by HappyCulture de Nice : le journaliste et photographe de presse Olivier Huitel y propose une rétrospective des dix dernières années sur les marches en exposant vingt-cinq de ses plus beaux clichés en noir et blanc.

A 35 ans, Olivier Huitel est l’héritier de trois génération de photographes. Arrivé à Nice en 2009 pour suivre des études de journaliste à l’EDJ – École de Journalisme, il en sort diplômé avec un premier travail : correspondant à Nice pour l’agence de photo parisienne Gamma. En 2010, il intègre l’agence internationale Crystal Pictures et devient le photographe attitré des grands événements de la Côte d’Azur et en Principauté. Passionné par la photo de reportage, Olivier Huitel a déjà plusieurs exposition à son actif. Parmi elles, une organisée en 2019 dans les grands appartements du Palais Princier de Monaco, en collaboration avec Jean-Charles Vinaj. Les deux photographes avaient exposé une cinquantaine de leurs plus belles photos issues de leur livre dédié aux artisans de la famille princière : Artisans Princiers. Olivier Huitel couvre aussi de prestigieux évènements tels que les Fashion Awards à Londres ou les Princess

Grace Awards à New York.

A travers « Festivals », Olivier Huitel invite les visiteurs sur les traces des plus grands noms du 7e Art. Brad Pitt, Scarlett Johansson, Léonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Julia Roberts, Michael Douglas et bien d’autres sont exposés sur les murs de cet hôtel unique au style Belle-Époque, situé dans le Carré d’Or de Nice. Depuis qu’Olivier Huitel couvre le Festival de Cannes, il a pris des milliers de clichés. Il a dû en choisir vingt-cinq pour cette exposition. Jusqu’au 2 août, il invite les Niçoises et les Niçois et les touristes de passage à déambuler dans les salons de l’Hôtel le Grimaldi en commençant par le lobby puis en allant dans la salle de petit-déjeuner, pour finir par le joli patio, fraichement rénové.

L’exposition “FESTIVALS” par Olivier Huitel est à découvrir jusqu’au 2 août.

L’HÔTEL LE GRIMALDI BY HAPPYCULTURE

15, Rue Grimaldi – 06000 Nice