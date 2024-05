Le château des chevaliers – Ed. Sassi

Le château des chevaliers est un coffret, pour les enfants à partir de 4 ans, paru aux éditions Sassi, en mars 2024. Une Q-Box, aux détails irisés, qui comprend un livre, un puzzle, ainsi qu’une douzaine de figurines prédécoupées, pour découvrir l’univers des châteaux médiévaux.

La boîte, aux détails irisés, qui plairont aux enfants, comporte une poignée, qui permettra de l’emporter facilement. Le coffret se compose d’un livre cartonné, aux pages arrondis, ainsi que d’un sachet avec les pièces du puzzle et les figurines. Le grand puzzle représente le château, entouré des douves, avec une forêt, à l’arrière-plan. Les figurines, avec un petit taquet à mettre, pour qu’elles puissent tenir debout, seront, par la suite à placer sur le puzzle. Ainsi, les enfants pourront jouer et s’imaginer de grandes aventures chevaleresques. Les personnages sont variés, permettant de découvrir les diversités de cet univers toujours aussi fascinant.

Pour compléter le jeu, et mieux comprendre et apprendre, le coffret s’accompagne d’un livre. Une histoire simple, qui vient plutôt découvrir certaines scènes de la vie de château, au temps des chevaliers. Le texte reste court, adapté aux jeunes lecteurs, tout en proposant des mots de vocabulaire spécifique, pour les enrichir. Le coffret est complet, pour éveiller les enfants, leur faire découvrir la vie des chevaliers, alliant histoire et jeu. En effet, en plus de l’histoire, les bambins vont s’amuser avec les figurines faciles à assembler, ainsi que le puzzle, qui présente un plateau de jeu. Le graphisme est simple, plutôt rond et doux, avec un univers coloré.

Le château des chevaliers est une Q-Box, des éditions Sassi, qui propose de lire, de jouer et d’apprendre. Un coffret complet et pratique, qui invite à découvrir l’univers de chevalier, à travers un livre et une histoire, un puzzle et des figurines pour jouer et aller plus loin…