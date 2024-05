Festival de Cannes J3 : Diamant brut d’Agathe Riedinger et Bird d’Andrea Arnold

La France a fait son entrée dans la compétition avec “Diamant brut”, le premier long métrage d’Agathe Riedinger. Première bonne surprise du Festival.

Agathe Riedinger est passée par les Arts Décos et cela se voit. Elle est sensible à la beauté et à l’esthétique et de nombreux plans en témoignent. Le diamant brut du film, c’est Liane, une jeune fille qui rêve d’être connue, reconnue et aimée. Comme de nombreuses jeunes filles de sa génération, elle veut être belle et avoir le corps parfait. Hypersexualisée, elle est très maquillée et s’habille avec des shorts très courts et des robes très moulantes. Un jour, elle est contactée par la directrice de casting d’une émission de télé-réalité et elle se dit alors qu’elle va atteindre son rêve. Elle y croit dur comme fer et va se donner tous les moyens pour atteindre son but.

En conférence de presse, Agathe Riedinger a dit qu’ elle-même était spectatrice des émissions de télé-réalité. Le regard méprisant que peuvent porter certaines personnes sur ces programmes l’intéressait. Elle affectionne Liane et la filme d’une telle façon que le spectateur l’aime aussi. Cette jeune fille, hypersexualisée cherche à être aimée et avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux mais paradoxalement elle n’est pas dans la séduction. On devine qu’elle est encore vierge et la rencontre avec Dino, tout aussi cabossé par la vie, n’en est que plus touchante.

Agathe Riedinger bouscule les codes de la féminité et de la masculinité. C’est aussi l’une des forces du film. Liane veut le corps parfait mais elle doit apprendre à l’aimer, d’autant plus qu’elle est loin d’avoir reçu le regard bienveillant de sa mère (Andréa Bescond). Elle est proche de sa petite sœur, qui la regarde avec tendresse et fierté. D’ailleurs, quand Liane sait qu’elle est retenue pour l’émission, ses derniers mots sont pour elle.

Pour trouver celle qui allait interpréter Liane, cette jeune fille déterminée, Agathe Riedinger a eu recours à un casting sauvage. Elle a trouvé une pépite, un diamant. La référence est facile mais justifiée. Malou Khebizi fait ici ses premiers pas au cinéma et crève l’écran. À ses côtés, Idir Azougli est formidable dans le rôle de Dino, ce jeune homme amoureux et un peu maladroit, à l’encontre des stéréotypes.

Hasard ou pas de la programmation : l’héroïne de “Bird”, le dernier film d’Andrea Arnold est aussi une adolescente. Si le film d’Agathe Riedinger se déroule à Fréjus, celui d’Andrea Arnold prend place dans le Kent. Bailey a a 12 ans et vit dans un squat avec son frère et son père tatoué des pieds à la tête. Ce dernier lui annonce qu’elle va se marier avec une femme rencontrée il y a seulement trois mois. Bailey ne veut pas aller au mariage. Pour fuir son domicile, elle court, va dans la nature, observe les oiseaux. La caméra la suit, épousant souvent son rythme rapide. Alors qu’elle est allongée dans l’herbe, un homme surgit, telle une apparition. Vêtu d’une jupe, il sort d’on ne sait où, à la recherche de ses parents qui ont vécu dans le même quartier que Bailey. Il dit se prenommer Bird. Se noue alors une sorte d’amitié entre ces deux êtres esseulés, perdus au milieu de parents défaillants. Andrea Arnold nous embarque dans son univers reconnaissable facilement. Elle s’est toujours intéressée aux errances de la jeunesse dans une bande-son toujours géniale. Là elle surprend pour notre plus grand plaisir en introduisant une atmosphère fantastique. Le film a été très applaudi en séance officielle et la joie d’Andrea Arnold et de tout son casting faisait plaisir à voir. Andrea Arnold a décidément l’art de révéler de jeunes comédiennes et comédiens.