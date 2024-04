Les 28 et 29 juin première édition du Bullpadel Show 06 à Juan-les-Pins

Cet été sera décidément placé sous le signe du sport dans les Alpes-Maritimes ! Outre les Jeux Olympiques et le Tour de France, le département accueillera la première édition du BullPadel Show 06, à Juan-les-Pins, dans le site emblématique de la Pinède. Le temps de deux soirées festives, deux équipes composées des meilleurs joueurs de la planète mais aussi de personnalités du monde du sport et du spectacle s’affronteront pour le plus grand plaisir du public, et pour une bonne cause.

Jeudi 25 avril c’est sur le rooftop de l’Hôtel & Spa 1932 du Cap d’Antibes que s’est déroulée la conférence de presse de cette première édition du BullPadel Show 06, en présence de Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, Jean Léonetti, Maire d’Antibes Juan-les-Pins, Président de la CASA, Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice et conseillère départementale, Eric Pauget, député. Ils étaient accompagnés de Robin Haziza, promoteur du BullPadel Show 2024 et des anciens footballeurs Ludovic Giuly et Robert Pirès.

Un plateau exceptionnel pendant deux jours : Tony Parker, Robert Pirès, Ludovic Giuly, Eric Abidal, Cartman et Redouane Bougheraba !

Les 28 et 29 juin, la Pinède de Juan-les-Pins, spécialement aménagée, dotée d’une capacité de 2000 places, deviendra le terrain de jeu des amoureux du Padel. Cette première édition accueillera un plateau exceptionnel avec notamment quatre des meilleurs joueurs de la planète (Paquito Navarro, Martin Di Nenno, Fede Chingotto, Juan Tello) et plusieurs personnalités du monde du sport et du spectacle. Ludovic Giuly et Robert Pirès, présents lors de la conférence de presse, participeront à l’événement et ont promis de s’entraîner dur pour gagner !

Chaque soir, le public pourra assister à trois matchs : celui des “Galactiques” dans lequel s’affronteront les meilleurs joueurs internationaux, celui des “légendes” où se défieront la team Parker (Tony Parker et Ludovic Giuly) et la team Pirès ( Robert Pirès et Eric Abidal) et le match des “artistes”, sans aucun doute celui où règnera la meilleure ambiance puisque l’humoriste et comédien Redouane Bougheraba s’associera à Alix Collombon pour défier Cartman , un autre humoriste et comédien, associé à une autre championne, Charlotte Soubrié.

De belles soirées en perspective : outre les matchs, de nombreuses animations seront prévues jusqu’à 23h !

Un événement à la portée caritative

Une partie de la recette de cette première édition sera reversée à l’association “Sourire & Partage”, présidée par Gregory Berben, qui soutient moralement et matériellement les enfants gravement malades et leurs familles par le biais de différentes actions. L’objectif est de redonner le moral aux enfants et les faire sortir de leur quotidien en organisant des événements où ils viennent accompagnés de personnalités publiques.

La billetterie est ouverte !

La billetterie est déjà ouverte. Tarifs des places : de 19 à 49 euros. Est également proposée une offre “hospitalité” destinée aux entreprises et aux particuliers pour vivre une expérience immersive aux côtés des célébrités présentes.

Pour accéder à la billetterie : https://padel-show.fr