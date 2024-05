2 nouveautés dans la collection “Mon imagier autocollant”

Entrez dans le monde fascinant des créatures préhistoriques et des adorables boules de poils avec les tout nouveaux ajouts à la gamme “Mon imagier autocollant” de Larousse Jeunesse : “Les Dinosaures” et “Les Bébés Animaux”. Ces imagiers sont une aventure interactive et éducative pour les petits explorateurs âgés de 2 ans et plus!

Plongez dans un monde où les rugissements des dinosaures résonnent à travers les âges! Avec “Les Dinosaures”, préparez-vous à un voyage à travers le temps où les créatures préhistoriques règnent en maîtres. Des majestueux Diplodocus aux redoutables Tyrannosaures, chaque page de ce livre est une fenêtre ouverte sur un monde perdu. Imaginez-vous et votre enfant marcher aux côtés de ces géants disparus, sentir le sol trembler sous leurs pas et les voir se battre pour leur survie.

Mais ce n’est pas tout, l’aventure ne fait que commencer! Plongez dans les différents chapitres qui vous emmènent de la naissance des bébés dinosaures à la fin tragique de ces titans préhistoriques. Et que serait un imagier sur les dinosaures sans une touche d’interaction? Collez les œufs là où ils appartiennent, créez votre propre scène préhistorique en collant un Ptéranaudon dans le ciel ou en cherchant le squelette d’un dinosaure parmi les autocollants.

Avec “Les Dinosaures”, chaque page est une aventure, chaque autocollant une découverte, et chaque rugissement transportera votre bout de chou dans un monde de préhistoire palpitant!

Faites une pause dans le monde des dinosaures pour un moment de tendresse et de douceur avec “Les Bébés Animaux“. Cepetit imagier autocollant est comme une boîte à câlins remplie de bébés adorables qui vous attendent à chaque page. Des chatons aux petits kangourous, des câlins entre une maman renard et son petit aux familles de sangliers, chaque autocollant est une explosion de mignonnerie qui fera fondre votre cœur.

Imaginez votre enfant coller un bébé kangourou dans la poche de sa maman, ou encore créer une scène où un faon innocent gambade aux côtés de ses parents. Chaque autocollant vous invite à participer à une histoire d’amour et de tendresse entre les bébés animaux et leurs mamans. Et pourquoi coller un câlin entre un bébé koala et sa maman, ou découvrir des oursons blancs blottis contre leur maman ?

Avec “Les Bébés Animaux”, chaque page est un voyage dans le monde merveilleux de la nature, où l’amour et la tendresse règnent en maîtres. Alors, plongez votre enfant dans un océan de mignonnerie avec ce livre plein de douceur et d’émotion!

Ainsi, avec les autocollants, les enfants ne font pas que s’amuser, ils développent également leur coordination main-œil de manière ludique et stimulante. En manipulant les autocollants pour les placer aux endroits désignés dans le livre, les petits améliorent leur capacité à coordonner leurs mouvements avec ce qu’ils voient. C’est un processus qui demande concentration et précision, mais qui est aussi incroyablement gratifiant. En associant la vue à l’action physique, les enfants renforcent leur habileté à contrôler leurs gestes tout en explorant leur créativité. Ainsi, chaque autocollant placé est une petite victoire qui contribue à leur développement cognitif et moteur, tout en les divertissant de manière enrichissante !

Alors, que votre enfant soit un chasseur de fossiles en herbe ou un amoureux des animaux en devenir, ces imagiers autocollants sont faits pour lui ! Avec “Les Dinosaures” et “Les Bébés Animaux”, chaque page est une aventure, chaque autocollant une découverte et chaque lecture un plaisir éducatif. Allez, plongez dans le monde coloré de Larousse Jeunesse et laissez l’imagination de votre enfant rugir comme un T-Rex affamé!