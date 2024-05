Constellation – Ed. Le Lombard

Constellation est un roman graphique de L’homme étoilé, paru aux éditions Le Lombard, en avril 2024. Une bande dessinée comme un recueil de rencontres, d’anecdotes, pour L’homme étoilé, qui présente une partie de son métier qu’il aime tant.

Au printemps 2009, L’homme étoilé fait son dernier jour de stage en oncologie, à Bruxelles. La vielle, le service a admis la fille de l’infirmière cheffe du bloc opératoire pour une blépharoplastie. Il s’agit d’une chirurgie correctrice des cernes sous les yeux, ce qui n’a rien à voir avec l’oncologie. Mais leur service était le seul à avoir un lit disponible, pour accueillir la patiente. Au matin de l’intervention, la cheffe de l’oncologie, demande à ses infirmiers de préparer la patiente, en insistant lourdement sur son statut. Avant de se rendre à une réunion, la cheffe ose un petit trait d’humour. Elle dit qu’il ne faut pas oublier de raser les sourcils, pour le champ opératoire, avec un clin d’œil que personne ne voit ! Derrière elle, les deux infirmiers, dont L’homme étoilé, se posent des questions. Ils n’ont pas compris qu’il s’agissait d’humour !

Le roman graphique est découpé en plusieurs parties, présentant différents personnages ou petites anecdotes. Ainsi, L’homme étoilé commence par une bêtise autour des sourcils de la fille de l’infirmière cheffe du bloc opératoire. Entre quiproquos et malentendus, l’infirmier sait rire de ses bêtises ! Mais, il propose surtout de belles rencontres, avec des personnes en fin de vie, qui témoignent, partagent leurs expériences, ou ont des difficultés à partager… Ainsi chacun se dévoile, dans cette bande dessinée touchante et émouvante, donnant aussi un regard sensible sur les soins palliatifs. On rencontre aussi des collègues, entre empathie et psychologie, offrant aussi quelques moments d’humour et d’émotions. L’album reste juste, avec ses souvenirs touchants, il présente un lien particulier entre l’infirmier et les patients qu’il côtoie. Le dessin est simple, avec un trait rond et fluide, ainsi qu’une monochromie bleue.

Constellation est un nouvel album de L’homme étoilé, paru aux éditions Le Lombard. Un roman graphique qui présente des anecdotes et rencontres parfois drôles, mais plus souvent sensibles et touchantes, d’un infirmier en soins palliatifs avec ses patients et patientes.