Au lit, petit loup ! – Ed. Gründ

Au lit, petit loup ! est un nouvel album jeunesse, de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, paru aux éditions Gründ, en avril 2024. Un livre plein de magie, pour l’heure du coucher, qui offre un nouveau compte à rebours plein de rebondissements et de découvertes.

Au royaume des contes de fées, dans la forêt profonde, des hululements se mêlent au bruissement des branches. Là où les racines s’enchevêtrent on y retrouve un hibou duveteux, un renard à l’œil vif et un louveteau gentil, mais craintif ! Pattou a peur des ombres de la nuit, alors il tient à profiter des dernières lueurs du jour. Depuis la tanière, le papa explique qu’il reste dix minutes avant d’aller au lit ! L’infatigable petit loup court après sa queue… Mais bientôt, il aperçoit quelque chose qui détale à travers les feuilles. Pattou se met à courir derrière un lièvre qui file, gracieux et agile. Neuf minutes avant d’aller se coucher, quelque chose captive l’attention du louveteau.

Pattou, adorable louveteau va faire la rencontre du Petit chaperon rouge. Une enfant qui se promène dans la forêt et s’amuse, tout en ramenant quelque chose à Mère-grand. La rencontre va être l’occasion de jouer et de se découvrir, offrant une belle amitié naissante. Le récit reste doux et simple, avec un compte à rebours qui plaît toujours aux jeunes lecteurs. Le fait de suivre le louveteau et de prendre confiance en lui, malgré sa peur, offre aussi aux enfants une expérience forte. La reconnaissance du papa, encore plus, à la fin de l’ouvrage, pour l’estime de soi. L’album reste donc plein de tendresse, avec un univers animalier plaisant et beau. En effet, le dessin demeure doux, avec un trait fluide et rond, ainsi que des couleurs tendres.

Au lit, petit loup ! est un album jeunesse plein de tendresse, des éditons Gründ. Une nouvelle histoire du royaume des contes de fées, où un louveteau va partir explorer la forêt, dix minutes avant d’aller dormir. Un compte à rebours entre rencontre, amitié et découvertes, au soleil couchant…