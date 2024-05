Le petit derrière de l’histoire – Tome 3

La série Le petit derrière de l’histoire se poursuit, avec ce troisième tome, paru aux éditions Du chat, en mars 2024. Une bande dessinée coquine, pour public averti, de Katia Even et Marina Duclos, qui vient quelque peu bousculer quelque peu l’histoire…

Sur un navire, des marins discutent. L’un affirme qu’une belle queue, bien sûr que ça lui fait envie. Un autre répond, mais sans arrête alors ! Le premier réplique que cela donne du piquant pourtant… Les trois marins s’amusent avec les mots et sous-entendus, mais leur discussion va rapidement tourner au drame. En effet, un grand choc et un bruit terrible retenti. Le bateau est attaqué par-dessous. Ils essaient d’écoper, mais réalisent que le navire coule. Il leur faut se jeter à l’eau. Quelques instants plus tôt, sous les flots, dans un sous-marin, Marie constate, avec Léonard, qu’elle n’a pas retrouvé la porte. Léonard est content, il a gagné son pari. Les portes temporelles n’existent pas et Marie doit faire son gage. Il lui demande alors de bien vouloir tester sa nouvelle machine ! Marie demande pourquoi il faut tester cette machine sous l’eau. Léonard aurait-il peur qu’elle ne s’enfuit…

Les aventures temporelles de Marie se poursuivent, mais ne semblent aller comme il faut. Marie a perdu Ben, qui est blessé et les sauts dans le temps ne sont plus ce qu’ils sont depuis que Nikola possède sa télécommande ! L’héroïne se retrouve propulsée au temps des vikings, avant de se retrouver rapidement devant Nikola, puis en Inde… Le récit est surprenant et plutôt dynamique, avec son lot de rebondissements et de coquineries. Mais l’aventure se poursuit, comme les rencontres. Cependant, Marie va devoir ruser et comprendre ce qui se passe, pour tenter de retrouver son époque. La bande dessinée, pour public averti présente une femme coquine, qui va inspirer des hommes pour des inventions. Une manière d’apprendre l’histoire, tout en s’amusant sous un angle coquin. A la fin de l’ouvrage Marie, en professeur, vient expliquer les personnages et plus encore, pour toujours plus de culture !

Le petit derrière de l’histoire, est une série coquine, qui se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Du chat. Un album pour public averti, qui propose de suivre Marie, pour des aventures temporelles coquines, sensuelles et mais aussi intéressantes culturellement, ainsi qu’au graphisme rond, à croquer !