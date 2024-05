Monsieur Motobécane : un Ch’ti qui vous veut du bien

Partagez





Monsieur Motobécane est en prison. Une cellule de 3 mètres sur 3. Monsieur Motobécane est un gars simple qui vit de petits boulots. Il est connu de tous dans le coin avec sa Motobécane pétaradante. Il ne ferait pas de mal à une mouche comme on dit. Et puis un jour, il croise sur la route la petite Amandine, 8 ans.

Monsieur Motobécane est né en 2009 au Théâtre du Rond-Point. Le succès critique le conduit au Off d’Avignon. Il y reste pendant 10 ans. Un record. Après plus de 500 représentations à travers la France, il fait une halte au Théâtre du Petit Saint-Martin. Sa réputation de seul en scène atypique n’est plus à prouver.

Monsieur Motobécane parle en Ch’ti. Dans un premier temps, c’est amusant. Puis déroutant. Et touchant. Le texte est rugueux et la mise en scène austère. Une Motobécane et son casque exposés aux deux extrémités de la scène. En son centre, un carré de jeu de 3 mètres sur 3. Tout repose sur l’interprétation de Bernard Crombey.

Inspiré d’un véritable fait-divers, romancé par Paul Savatier (Le Ravisseur), puis adapté à l’écran par Jacques Doillon (La Drôlesse). Bernard Crombey se substitue au quotidien d’un petit gens du Nord. Un bon gars qui vous veut du bien. Débordant d’humanité, de simplicité, au point de kidnapper en toute bienveillance une jeune enfant.

Le cadre minimaliste et l’âpreté de l’intrigue, conjugués à l’innocence incarnée de Bernard Crombey, font de ce seul en scène une éprouvante et bouleversante ode humaniste. On en ressort groggy, à la fois attendri et horrifié par ce qui nous a été conté. Monsieur Motobécane est bel et bien un classique, mais à destination avant tout d’un public averti, adepte d’un théâtre brut.

Monsieur Motobécane

Théâtre du Petit Saint-Martin, jusqu’au 29 juin