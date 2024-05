Philips – L’Airfryer Combi série 7000 XXL connecté – Mon avis

Force est de constater que l’Airfryer est de plus en plus présent dans la cuisine des apprentis cuisiniers. Les plus expérimentés sont également séduits par cet appareil multifonction qui permet de réaliser des recettes saines grâce à son mode de cuisson, le Rapid CombiAir. De l’air chaud qu’il est possible de doser à sa convenance afin d’obtenir le résultat escompté pour faire mijoter, poêler, rôtir, griller, décongeler, réchauffer, etc. De quoi régaler toute la famille !

Et c’est l’Airfryer connecté Combi série 7000 en version xxl que j’avais envie de vous présenter plus en détail, puisque j’ai eu la grande chance de le recevoir pour test. Que vaut le nouvel Airfryer ? En quoi consistent exactement ses nouvelles fonctionnalités ? Qu’en est-il de la cuisson guidée par l’application NutriU ? Comment fonctionne la sonde de cuisson ? La promesse de réaliser de délicieuses recettes est-elle respectée ? Je vous dis tout et plus encore à son sujet, c’est parti !

L’Airfryer – L’appareil tout-en-un

Philips n’en est pas à son coup d’essai avec l’Airfryer connecté Combi série 7000. En effet, plusieurs autres Airfryer l’ont précédé. Des appareils aux fonctionnalités différentes permettant de répondre aux attentes de chacun : taille, puissance, connecté ou non, esthétisme, etc. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Philips pour les découvrir.

Philips présente l’Airfryer connecté Combi série 7000 comme un partenaire au quotidien. Impossible de contredire la marque étant donné ses multiples fonctions qui permettent tout mode de cuisson. Il n’aura aucun mal à remplacer la cuisinière, la cocotte-minute, le micro-ondes, la friteuse, le four, le grill et autres. Et on doit cela à la techno Rapid CombiAir qui ajuste le temps de cuisson, la température et la vitesse de l’air, ce qui n’est pas le cas du four, puisqu’il n’est pas connecté. C’est donc l’utilisateur qui va choisir la vitesse d’air pulsé – élevé, faible, dynamique – selon les aliments qu’il souhaite cuisiner.

Cuisiner tout type d’aliment ? Un jeu d’enfant avec NutriU

Vous l’aurez compris, avec ce nouvel Airfryer, il est possible de tout cuisiner, même des gâteaux et autres desserts. Reste à choisir la vitesse de l’air pour s’adapter au mieux aux aliments glissés dans le tiroir de cuisson. Et c’est là qu’intervient l’application NutriU, téléchargeable sur notre téléphone portable, qui propose plusieurs idées de recettes, ainsi qu’un suivi pointu de la cuisson qu’il est possible de contrôler à distance. L’application en elle-même est plutôt bien conçue. Elle fait des suggestions en rapport avec ce que l’on aime cuisiner, l’occasion de se challenger en réalisant de nouvelles recettes. Cerise sur le gâteau, l’application vous informe lorsque c’est prêt, ce qui nous permet de vaquer à nos occupations pendant que cela cuit.

Vous souhaitez cuisiner mais vous ne savez pas quel mode de cuisson choisir ?

Pas d’inquiétude ! Philips propose des programmes de cuisson automatiques avec de précieux conseils qui vont vous permettre de réaliser un poulet rôti tendre à l’intérieur, croustillant à l’extérieur. Une darne de saumon fondante avec une jardinière de légumes. Une délicieuse ratatouille, des pommes de terre sautées, un bœuf bourguignon et autres ragoûts. Pour ce faire, sélectionnez l’ingrédient et la quantité, l’Airfryer s’occupe du reste en vous guidant de façon interactive. Et pour ceux qui comme moi préfèrent y aller au feeling, faites-vous confiance tout simplement. Le mode de cuisson à l’air permet tout un tas de recettes à partir du moment où l’on choisit son intensité sur l’écran intuitif. Faites parler votre créativité !

Avec l’Airfryer, cuisiner se fait instantanément, pas besoin de se poser trop de questions, et c’est exactement ce que je recherche : cuisiner facile.

A quoi sert la sonde de cuisson ?

La sonde de cuisson veille à ce que la cuisson des protéines – viande, poisson, et autres – réponde aux goûts de chacun. Saignant, à point, cuit, bien cuit, cuit à cœur ; plus de stress, l’application NutriU et/ou l’interface de l’Airfryer s’occupent de tout !

Une capacité xxl – 2 kg – 8.3 L

Alors oui, on ne va pas se mentir, l’Airfryer connecté Combi série 7000 en version xxl prend beaucoup de place. Il ne passe inaperçu, pas seulement parce qu’il est superbe esthétiquement, mais aussi parce que son format est impressionnant. Il sera idéal pour une famille nombreuse ou pour préparer des repas à l’avance. Et pour ceux qui recherchent une taille plus petite, Philips propose d’autres Airfryer, vous trouverez forcément votre bonheur.

Bonne nouvelle, ce nouvel Airfryer se nettoie facilement. Il suffit de retirer panier et cuve, direction de lave-vaisselle.

Le nouvel Airfryer va rapidement s’imposer dans la cuisine des personnes en manque d’inspiration, qui ne souhaitent pas passer des heures en cuisine. J’aime l’idée de pouvoir gérer l’air pulsé pour que cela s’adapte à nos goûts, je pense notamment à la cuisson de la viande et du poisson qui demandent plus d’attention. La cuve xxl permet de faire de bonnes quantités, idéal pour le batch cooking. La facilité d’utilisation est au rendez-vous, l’application fonctionne bien, elle permet aussi de se lancer dans de nouvelles recettes, classiques ou originales, il y en a pour tous les goûts. J’aime aussi le côté zéro matières grasses notamment pour la réalisation de plats plus gourmands, des frites, du poulet, etc. Et je confirme que le goût est au rendez-vous !

Enfin, je dois reconnaître que j’ai été surprise par le « Kit de cuisson en format xxl » qui permet de réaliser des gâteaux dans l’Airfryer. Je ne pensais pas que ce soit possible, et pourtant cela fonctionne. Pour info, vous pourrez également réaliser des petits cakes car 6 moules sont aussi présents dans le kit.

L’Airfryer a su me convaincre pour ses fonctionnalités innovantes qui permettent un mode de cuisson en accord avec les aliments cuisinés. Alors oui, cela représente un investissement, mais honnêtement, les promesses sont tenues, et il peut aisément se suffire à lui-même.

Si vous êtes des utilisateurs de l’Airfryer, n’hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire pour nos lecteurs.

L’Airfryer est également disponible sur AMAZON.