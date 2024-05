Magda cuisinière intergalactique – Par-delà les étoiles

La trilogie Magda cuisinière intergalactique se termine avec ce troisième tome, Par-delà les étoiles, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2024. Une bande dessinée de Nicolas Wouters et Mathilde Van Gheluwe, qui présente l’heure de la grande finale du tournoi gourmet intergalactique.

Sommet de l’I677, quatre jours avant la finale du grand tournoi intergalactique de cuisine, deux hommes discutent. L’un explique que c’est historique, il est honoré d’avoir été choisi, lui et les siens, pour ouvrir les mines d’argile sur Azuki. Monsieur Edgar ne semble pas touché par la chose, il reste stoïque. Puis, il rappelle que signer de petits contrats reste toujours utiles ! Il regrette, cependant, que les ressources de certaines planètes soient encore inaccessibles. L’autre homme lui demande s’il parle de Tamaris. Puis, il continue par dire qu’il s’agit d’une réserve intergalactique protégée. Donc pour l’Imperium, cela reste un objectif trop ambitieux ! Monsieur Edgar doit partir, il a un appel… De l’autre côté, on lui indique que le travail a commencé. Le commandant quitte donc le petit homme, pour se rendre après d’une sphère volante, où l’attendent une femme et un homme.

Le récit reste toujours aussi prenant et captivant, malgré que la jeune héroïne ne soit plus dans la compétition. Alors que le jour J approche, Kourou, la mystérieuse fille de la Lune part à la recherche du passé de la planète, avec Magda… Une folle aventure, pour les deux filles, où l’écologie prend encore une part importante. Ainsi, pour la jeune héroïne, il va falloir faire un choix ! La bande dessinée est rythmée et très plaisante à lire, offrant son lot de rebondissements, d’action, de révélations, de découvertes… Le récit oscille entre compétition, amitié, préservation des espèces, écologie, de manière fluide et très plaisante, abordable pour les jeunes lecteurs aussi. Sensible et rythmé à la fois, l’album aborde un sujet profond, proposant aussi un bon moment de lecture. Le dessin reste original, au trait fin, rond, un peu caricatural, avec des personnages expressifs.

Par-delà les étoiles est le troisième et dernier tome de la trilogie Magda cuisinière intergalactique, des éditons Sarbacane. Un album rythmé et plaisant à lire, qui présente la suite des aventures de Magda, offrant aussi une fable écologique fabuleuse.