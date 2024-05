Coucou, toi ! Un cache-cache tout animé !

Coucou, toi ! est un livre animé, de Violaine Costa, paru aux éditions Glénat jeunesse, en avril 2024. Un livre qui va émerveiller les jeunes lecteurs, avec ce jeu de cache-cache et de devinettes, des volets à soulever et des animaux à retrouver. Simple et bien construit, il se déploie, pour laisser apparaitre de grandes illustrations colorées.

La narration interpelle directement les enfants, et invite à jouer à cache-cache. Pour cela il faut soulever les volets, à chaque page et deviner qui se cache sous de grosses pattes et habits coquets… Le sanglier, baisse alors ses bras, ou pattes, pour laisser apparaitre son visage et joli sourire. La page suivante présente de grandes oreilles et un air coquin. Il faut deviner que c’est le lapin qui se cache là ! L’autre page invite à reconnaître un rouquin qui dissimule son regard… Lorsque les bras sont baissés, les enfants pourront reconnaitre le renard.

Ainsi de suite, à chaque page, une grande illustration présente un nouvel animal. Une question simple, avec quelques indices, propose de deviner qui se cache derrière ses pattes, avant de soulever le volet. Des indices, sur les habits des personnages, sont également à retrouver. En effet, sur le sanglier, par exemple, on retrouve des champignons et feuilles de chêne, ou encore, pour le lapin, des carottes et longues oreilles. Le livre semble simple, suggérant un jeu simple, qui plaît toujours autant, mais reste travaillé et très plaisant à découvrir. Comme un imagier, l’ouvrage propose aussi de découvrir les animaux de la forêt et de les nommer, de les reconnaître. Le final, avec le miroir, ravira les jeunes lecteurs, comme les adultes ! Les illustrations sont plaisantes, drôles, dynamiques et plaines de pep’s.

Coucou, toi ! est un livre-jeu amusant, des éditions Glénat jeunesse. Un livre qui présente l’incontournable jeu de cache-cache, avec devinettes et volets à soulever, pour interpeller les enfants et leur faire découvrir les animaux de la forêt de manière ludique et originale.