Festival de Cannes : Philippe Rombi et François Ozon invités exceptionnels de la leçon de musique

Partenaire institutionnel du Festival de Cannes, et fortement engagée dans le paysage cinématographique grâce à ses aides à l’écriture de musique originale, la Sacem s’associe à l’ensemble des sélections cannoises pour mettre en lumière le travail des compositeurs de musique à l’image et leur contribution aux œuvres cinématographiques.

La leçon de musique de Philippe Rombi et François Ozon

Après Howard Shore et Martin Scorsese, ce sera au tour du compositeur Philippe Rombi et du réalisateur François Ozon de venir donner une leçon de musique pour célébrer les 25 ans de leur collaboration. Quelques-uns des films de François Ozon pour lesquels Philippe Rombi a composé la musique ont d’ailleurs été présentés au Festival de Cannes : Swimming Pool, Jeune et jolie, L’amant double. La leçon de cinéma aura lieu le 20 mai à 16h30, salle Bunuel.

Plusieurs temps forts pendant le Festival

Outre la leçon de cinéma, la Sacem a prévu plusieurs temps forts pendant le Festival :

● Philippe Rombi ainsi que les autre compositeurs présents à Cannes monteront les marches dimanche 19 mai. Il y aura notamment Alex Beaupain, Benjamin Biolay, Amine Bouhafa, Camille, Gaspar Claus, Alexandre Desplat, Florencia di Concilio, Clement Ducol, Evgueni & Sacha Galperine, Maud Geffray, Grégoire Hetzel, Wissam Hojeij, Audrey Ismael, Philippe Katerine, Uele Lamore, Marc Marder, Michel Petrossian, PR2B, Jérome Rebotier, Rob, Yann Wagner, Rebecca Warrior, Yuksek…

●Le dispositif “Spot the Composer” permettra à dix compositeurs français et internationaux d’échanger avec des réalisateurs et producteurs présents à Cannes, autour de projets en développement ou production.

● Du 16 au 20 mai de 19h à 21h place à la musique avec les Sunset Live Sacem : des showcases quotidiens de compositeurs de musique à l’image. Au sein du Jardin Sacem Au Jardin Sacem, en co-production avec Nomade, la résidence artistique itinérante imaginée par les fondateurs de l’agence Cartel et du Perchoir.

Faux amis, le jeudi 16 mai

Roscius, Pierre Leroux, le vendredi 17 mai

Margaux Heller, Polycarpe, le samedi 18 mai

Miel de montagne, le dimanche 19 mai

Voyou, Maud Geffray, le lundi 20 mai