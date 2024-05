Publié aux Editions Hugo New Life, Jennifer Martin du compte Instagram « Des papilles qui pétillent » revient avec le livre de cuisine « Vapeur Douce 2 » pour le plus grand plaisir des adeptes du Vitaliseur. Au programme : de quoi manger bon et sain avec 60 recettes gourmandes et parfumées, réalisées en vapeur douce.

« Vapeur douce 2 » – Nouvelles recettes gourmandes au Vitaliseur

Quelle joie de retrouver la pétillante Jennifer Martin qui apporte de la joie à chacune de ses interventions sur son compte Instagram. Passionnée par le Vitaliseur, elle souhaitait nous proposer une version 2 à son « Vapeur douce » dans lequel elle a glissé 60 recettes inédites.

Cette ambassadrice au grand cœur ne manque pas d’imagination pour préparer de délicieux mets avec le Vitaliseur de Marion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le Vitaliseur, Jennifer résume ses avantages lors de son introduction en expliquant les bienfaits de la cuisson vapeur. Mais aussi, sa rencontre avec la créatrice Marion Kaplan, ainsi qu’un chapitre sur sa reconversion alimentaire. En effet, elle n’hésite pas à partager de précieux conseils. Elle sait à quel point notre façon de consommer conditionne notre santé future.

Et ce n’est pas par hasard qu’elle a choisi le Vitaliseur. L’idée étant de préserver le goût des aliments, leurs nutriments aussi, les vitamines, celles que l’on retrouve notamment dans les fruits et légumes.

Les recettes qu’elle propose sont inédites. Elles sont colorées, gourmandes également. Jennifer offre la possibilité aux lecteurs de se challenger en réalisant des recettes plus élaborées, en dehors de leur zone de confort. Et pourquoi pas, utiliser des ingrédients qu’ils n’ont peut-être jamais consommés parce qu’ils ne savent pas comment les cuisiner.

Pour découvrir notre article sur le premier « Vapeur douce 2 », rendez-vous sur FranceNetInfos.



« Vapeur douce 2 » nous en met plein les yeux !

Le livre de cuisine est superbe esthétiquement. Les photos illustrent parfaitement chaque recette. D’ailleurs, cela risque de surprendre ceux qui n’ont encore jamais cuisiné au Vitaliseur, difficile de croire qu’il est possible d’avoir de tels résultats visuels. Laissez-vous guider et réalisez « Un colombo de poulet à la patate douce, un « Pavé de saumon au tartare d’algues, petits légumes », un « Parmentier végétal aux deux courges », un « Cake thon, olives et tomates séchées », et pourquoi pas un délicieux « Cake à la cannelle », du « Riz au lait aux fruits rouges », des « Muffins banane/noix de pécan » ou des « Pumpkin gaufres ».

Nos conseils : parcourir le livre longuement, lister les ingrédients un à un avant de se rendre aux courses. Une fois à la maison, vous n’aurez qu’à vous laisser guider par les recettes de Jennifer qui restent faciles à réaliser. D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la rubrique « Les + de Jenni » qui proposent quelques alternatives ou autres fantaisies.

« Vapeur douce 2 – Nouvelles recettes gourmandes au Vitaliseur » est disponible sur Amazon.