Publié aux Editions Hugo New Life, « Vapeur douce – Recettes végétales et gourmandes au Vitaliseur » est un livre de cuisine raconté par la pétillante Jennifer Martin du compte Instagram « Des papilles qui pétillent ». Elle partage 60 recettes réalisées avec le Vitaliseur, cet appareil qui permet une cuisson à la vapeur douce afin de préserver les bienfaits de chaque aliment. Un atout santé révolutionnaire !

Vapeur douce – Le Vitaliseur de Marion dans nos cuisines

Peut-être que le Vitaliseur fait partie intégrante de votre quotidien. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, nous avions envie de faire cette petite parenthèse pour vous le présenter plus en détail.

Le Vitaliseur a été créé par Marion Kaplan, plus que jamais passionnée par l’alimentation et notamment l’importance de préserver le goût, les nutriments et les vitamines des aliments. Cet objet permet une cuisson à la vapeur douce sans dépasser les 95°, ce qui n’est pas le cas avec un four ou un micro-ondes. La température est donc constante du début jusqu’à la fin. Le Vitaliseur ne dessèche pas les aliments contrairement à ce que l’on pourrait croire. Enfin, il retire les pesticides et autres toxines qui tombent dans l’eau de cuisson.

En résumé, utiliser le Vitaliseur de Marion permet de prendre soin de sa santé en réalisant des recettes saines et rapides. Si vous avez envie d’en savoir plus sur cet appareil à l’esthétisme largement étudié, rendez-vous sur le site officiel pour avoir toutes les informations.

Vous pouvez également apprendre tout ce qu’il faut savoir sur cet appareil dans l’introduction du livre de Jennifer Martin : « Qui suis-je ? », « Le Vitaliseur de Marion », « Quelques recommandations ».

« Vapeur douce – Recettes végétales et gourmandes au Vitaliseur »

Si vous ne connaissez pas encore Jennifer Martin, nous vous conseillons de vous rendre sur son site Instagram – Les papilles qui pétillent – dans lequel elle partage tout un tas de recettes qu’elle a elle-même imaginées et réalisées avec le Vitaliseur.

Ambassadrice du Vitaliseur de Marion, elle a eu envie de partager ses recettes végétales dans un livre, pour le plus grand plaisir de ses abonnés qui languissaient de les réaliser à leur tour. Ils vont découvrir des recettes saines qui grâce au Vitaliseur ne dénaturent pas le goût des aliments. Le but étant de prendre soin de notre santé que l’on a tendance à négliger notamment dans notre façon de consommer.

Elle partage donc 60 recettes dans trois catégories différentes : « Les petits-déjeuners et brunchs », « Soupes et plats » et « Desserts et gourmandises ».

Sans surprise, le chapitre « Soupes et plats » est le plus riche puisqu’il contient tous ces mets que l’on peut déguster au quotidien. Les recettes sont parfaitement expliquées, Jennifer donne même de précieux conseils pour nous guider au mieux. Les photos qui illustrent chaque recette donne l’eau à la bouche. Nous étions loin de nous imaginer qu’il était possible de réaliser des recettes aussi variées avec un appareil à vapeur douce, c’est bluffant.

Celles qui nous font de l’œil : « La soupe minestrone aux légumes d’hiver », « Le clafoutis de panais et de patate douce », « Soupe au pistou », « Mon cake printanier », « Le cake qui donne la patate ». Et pour les plus gourmands, Jennifer propose une recette de « Muffins au chocolat zéro culpabilité », de « Fondant aux pommes », de « Moelleux chocolat et framboise », etc.

Le livre de cuisine « Vapeur douce » va rejoindre la bibliothèque des utilisateurs du Vitaliseur. Grâce à Jennifer Martin, ils pourront sortir de leur zone de confort en réalisant des recettes originales qui plairont à toute la famille. Et pour les autres, pourquoi ne pas tester cet appareil de plus en plus plébiscité ?

