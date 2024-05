Le SAV de la BD – Tribioute-en-train est un album plein d’humour, de Jacq, paru aux éditions Vraoum !, en avril 2024. Un ouvrage qui revient sur des héros intemporels de la bande dessinée, mais dans des situations contemporaines, pour une expérience drolatique.

Une jeune fille observe la bibliothèque de son père. Elle lui affirme que ses BD sont drôlement abimées. Le père explique qu’il les possède depuis qu’il est petit, qu’il les a beaucoup lu. Maintenant, il n’a plus vraiment le temps, et il le lit moins. La jeune fille demande si elles ne sont pas bien… Le père réplique qu’elles sont très bien et qu’il s’agit de classiques qui ont influencé nombre d’auteurs. Ces BD font partie de la culture populaire. Elle se rapproche du bureau, pour demander de quoi ça parle. Le père essaie de se souvenir, et commence par Astérix. Il explique qu’Astérix et Obélix sont deux célibataires, potes depuis l’enfance. Ils habitent un petit village de la côte bretonne. Ils semblent être les hommes à tout faire du maire, un homme plutôt bête et assez colérique. Comme dans tous les villages isolés, il y a peu de commerçants…

L’ouvrage propose de revenir sur les plus grands héros de la bande dessinée franco-belge, à travers un regard amusé et contemporain. Ainsi, un père va expliquer à sa fille, ce qu’est Astérix, Les Schtroumpfs, Rahan, Boule et Bill… L’album est plutôt bien vu, proposant de retrouver ces héros d’enfance, qui sont un peu malmenés. En effet, Astérix et Obélix sont deux potes célibataires, à l’heure d’aujourd’hui, qui vivent dans un petit village breton, entre malbouffe et baston ! Les Schtroumpfs se retrouvent être une communauté d’une centaine d’hommes qui occupent une ZAD, en bordure de forêt, et que le père de Boule serait un serial killer, qui fait disparaitre les corps, dans son jardin ! Un hommage surprenant et plutôt intéressant, qui vient dépoussiérer ces héros intemporels, et pourtant d’un autre temps. C’est réaliste, offrant des saynètes drôles, amusantes et surprenantes ! Le dessin est simple, mais reste efficace.

Le SAV de la BD – Tribioute-en-train est un album surprenant, contemporain et plaisant, des éditions Vraoum ! Un hommage aux héros intemporels, à travers des situations contemporaines, offrant des saynètes surprenantes, intéressantes, drôles…

