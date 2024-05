Stunts – The 9th Ghost – Polar noir et fantastique aux Éditions Glénat Manga

Lorsque le jeune James Martin, débarque à New-York afin d’intégrer l’académie de police, il est loin d’imaginer qu’il va devoir coopérer avec la brigade des Stunts. Un organisme spécial d’investigation qui bosse sur les « cold case ». Ces affaires qui ne sont jamais résolues et que l’on appelle ici, les « Ghost Affairs ».

Premier tome d’un polar bien noir, où les faux-semblants vont happer les lecteurs dans la moiteur sordide de meurtres en série.

À paraître le 2 mai 23 aux Éditions Glénat Manga ! (+14)

Le décor :

Un homme assis devant une table…

Seul, son verre de vin semble être dans la normalité de ce que l’on appelle un repas. Le reste n’est qu’une vision d’horreur entre rouge et noir. Il semble divaguer devant le spectacle qu’il a minutieusement préparé, et parle d’une quatrième rédemption…

New York City…

James Martin est en extase au milieu de cette rue !! Il est à New York, il n’en revient pas, et ressemble plus à un pigeon de touriste qu’à un futur investigateur… Aussi, il ne faut que deux minutes à un voleur pour lui chaparder son portefeuille. Heureux de son méfait, celui-ci s’éloigne lentement, lorsqu’il entend une voix derrière lui. C’est James qui vient déjà récupérer ses affaires !!

Mais l’homme ne compte pas se laisser faire. Une course-poursuite débute à travers la ville, mais le futur policier est plus agile et rapide que l’homme. En deux temps, trois mouvements, il s’élance à ses trousses, récupère un jeune gamin tombant dans un escalier, afin qu’il ne se brise pas le cou. Et, pour finir, il assume son agresseur avant même que la police n’intervienne !!!

Lorsque les agents du NYPD l’emmènent dans les bureaux afin d’être interrogé sur ce qu’il vient de se passer, il est dans un état d’excitation suprême ! Son rêve !!!!

D’ailleurs, il ne faut pas longtemps pour que certains agents le reconnaissent ! C’est la future nouvelle recrue de la prochaine promotion !!!

Et ils ne sont pas les seuls à être surpris. Dans les couloirs, James tombe nez à nez avec son frère, devenu substitut du procureur, du bureau de Manhattan !!!

Un rassemblement familial qui va leur permettre de renouer avec leur enfance… Et commencer à trouver des pistes sur l’enquête d’une série de meurtres particulièrement violents…

STUNTS: The 9th Ghost – Tome 01

Le point sur le manga :

Une première plongée dans les méandres d’un thriller à l’intrigue sordide !! Stunts, the ninth ghost déballe son intensité palpable dès les premières secondes de lecture. Les quatre premières pages immergent complètement dans une ambiance glauque, sanglante et plutôt énigmatique. Avant que Sora Daichi, ​ne change complètement de cap, avec la présentation de ses personnages, beaucoup plus candides ! Comme on dit ici, pour captiver quelqu’un, il faut alterner le sucre et la baffe, et c’est exactement ce que fait le mangaka avec une excellente qualité d’écriture. Entre flash-back familiaux et affectifs entre les deux frères, intégration et rencontre au NYPD. Puis détachement « monstrueux » lors des scènes de crimes, et de l’enquête émergente. Fascinant à souhait, avec toujours des graphismes jouant sur le scénario avec des ombres, les jeux du noir et blanc, et les faux-semblants qui nous entraînent dans une ambiance poignante et oppressante !!!

Une pièce maîtresse de l’univers seinen chez Glénat Manga !

STUNTS: The 9th Ghost – Tome 01

La conclusion :

Un premier tome stupéfiant surfant sur la vague cinématographique Néo-noir, et fantastique. On est bien curieux de savoir ce que le mangaka va dégainer comme prochaine intrigue/révélations. Stunts the ninth ghost aux Éditions Glénat Manga, possède en tout cas, pour ce premier jet, une configuration particulièrement originale et minutieusement bien menée jusqu’à la fin !!!