Mon vœu le plus sincère – Tome 2

La série Mon vœu le plus sincère, des éditions Kotoon, se poursuit avec ce deuxième tome, paru en mars 2024. Un livre de Kiri, jeune autrice française, qui offre une comédie romantique, teintée de fantastique, plutôt bien rythmée et plaisante, abordant aussi des thématiques comme les relations toxiques, les violences familiales, la gestion des traumatismes.

Dix ans auparavant, Yannaelle sort de la voiture en courant, demandant de l’aide à sa mère. Elle lui demande de se dépêcher, elle la serre fort, avant de lui dire de faire quelque chose ! La mère va vers la voiture, se penche, pour regarder au niveau de la porte et semble stupéfaite d’horreur. Yannaelle explique qu’il s’agit d’une de ses camarades de classe. Elle s’excuse, les larmes aux yeux, car elle sait qu’elle n’a pas le droit de ramener du monde à la maison. Mais la jeune fille mal en point était sur le trottoir, dans la rue… Alors Yannaelle n’a pas eu le courage ni le cœur de la laisser ainsi… Dans la voiture, une jeune fille blonde, Api, demande pardon. Elle semble fatiguée, a des traces de coups sur la joue, les bras… La mère découvre cette pauvre enfant. Elle lui demande de sortir.

Le webtoon, plein de charme, trouve sa place version papier, dans cette bande dessinée plutôt plaisante à lire. Entre humour, romance et magie, la vie d’Api ne semble pas de tout repos, et pourtant offre aussi de bons moments. Son génie Praince, a perçu son vœu le plus sincère, mais la jeune fille ne s’en rappelle pas. Du coup, le génie et son acolyte restent dans le monde des humains, pour continuer leur mission. Praince est de plus en plus perturbé par ce qu’il ressent pour Api, tandis que la jeune fille doit faire face à une vieille connaissance de son douloureux passé. Le manga est plein de rebondissements, entre romance et humour, il y a aussi plein de références. C’est frais et plaisant, abordant aussi des sujets plus touchants, comme les relations toxiques, les violences familiales, la gestion des traumatismes, la trahison… Le dessin reste dynamique et très plaisant.

Mon vœu le plus sincère est une comédie romantique teintée de fantastique, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Kotoon. Un récit touchant, drôle, avec des personnages attachants, qui offre un peu d’action, des romances, de l’humour, des références, de l’amitié, des rebondissements et du suspense.

