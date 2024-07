Stunts – The 9th Ghost – Tome 2/3 – Glénat manga

Partagez





La brigade des Stunts est sur le point de trouver une piste valable sur les « Ghost affairs » qui s’abattent sur la ville. Et ce, grâce à James, ce jeune admirateur du NYPD, ayant intégré la brigade depuis peu !

Avant-dernier tome de cette phénoménale enquête, mêlant fantastique et meurtres en série !!

À paraître le 3 juillet 24 aux Éditions Glénat Manga. (+14)

Le décor :

Teddy, le coworker de James, est en bien mauvaise posture. Un des « ghost » l’a littéralement pris en otage. Il se retrouve à terre, un sabre pointé sur le cœur, tandis que James essaye tant bien que mal de trouver des solutions, l’arme pointée sur le ghost.

La tension est palpable, mais la jeune fille s’amuse de cette situation dramatique, pendant que Teddy lui pose mille questions. Où est passé son frère ? Est-elle une complice du ghost initial ? Pourquoi tous ces meurtres ??? …

Il n’aura qu’une seule réponse, qui dépasse l’entendement, mais, qui permet à la victime, de gagner du temps et de lui injecter un anesthésique puissant !!! Le tour est joué !

Ils vont enfin pouvoir découvrir l’identité du meurtrier, par l’intermédiaire de ce sbire sadique !!

Il est temps de la ramener au quartier général et d’essayer de comprendre comment procède le ghost pour changer si facilement d’identité.

Mais, soudain, alors qu’ils sont en plein échange, avant que celle-ci s’endorme sous l’effet du myorelaxant, une balle lui traverse la poitrine !!!!!

Pas le temps de réfléchir. Le tireur n’est pas localisable. James sauve Teddy de justesse…

STUNTS 2 – EXTRAIT

Le point sur le manga :

Si tu avais raté le tome 1, cliques ici >> TOME1

Que de retournements de situation dans ce seinen en trois opus publié chez Glénat Manga !! Sora Daichi sait nous tenir en haleine et nous compliquer la tâche pour éviter que l’on trouve le coupable et ses raisons rapidement !!! Avec ce meurtrier aussi malin qu’une anguille prenant l’identité et l’apparence des autres ! L’ambiance de ce second tome de Stunts continue sur la lancée sombre et fantastique. Les protagonistes avancent pas à pas dans l’enquête qui semblent devenir de plus en plus tortueuse. Et au fur et à mesure que le lecteur approche de la vérité, les énigmes semblent s’éclairer et s’assombrir !! Une dualité qui nous permet d’avoir le plaisir d’être étonné à chaque page.

La note d’humour dans quelques scènes légères nous permet de souffler un peu, au milieu de cette tension constante et des scènes oppressantes et sanglantes !

Heureusement que ce jeune policier réfléchit à notre place pour conclure à de possibles pistes !

La conclusion :

Que c’est appréciable de lire une enquête, sans deviner comment elle peut se finir ! Même si quelques-unes des énigmes s’éclairent, il semble que l’affaire possède une raison qui nous dépasse ! Ce second tome de Stunts aux Éditions Glénat Manga nous laisse, bien évidemment, avec un terrible sentiment, et on a du mal à se remettre de tous ces événements majeurs ! Plus qu’un tome pour découvrir la vérité sur ces meurtres en série, et surtout sur le mobile et la véritable identité du tueur !!!