Nos deux livres de recettes préférées du moment sortent tout droit de la collection « Easy » publiée aux Editions Mango. Il s’agit de « Taïwan » et de « Turquie », deux pépites qui nous ont embarqué au cœur voyage gustatif sans nul autre pareil. Conquis, il fallait qu’on vous les présente !

La collection « Easy » made in Mango Editions

Les amoureux de cuisine du monde vont tomber sous le charme de la collection « Easy » qui comme son nom l’indique, propose de réaliser facilement des recettes typiques. Et pour ce faire, tout a été pensé dans le moindre détail, permettant une immersion réaliste dans chaque pays.

Le lecteur va faire la rencontre de personnalités représentatives des cultures en question, de façon à ce que l’immersion soit encore plus parlante. En effet, le texte a toute son importance ici, la narration est riche, nous donnant l’impression d’être en immersion dans le pays. Et grâce à une interview, nous en apprendrons plus sur les secrets culinaires à retenir ! Plusieurs autres pages abordent des sujets essentiels, des anecdotes notamment. Les gourmands auront un zoom visuel sur les ingrédients souvent spécifiques, utile donc pour préparer les courses à l’avance. Enfin, l’univers visuel est superbe, les photos sont d’une qualité incroyable, elles immortalisent à merveille tous ces plats typiques à déguster. Cela donne l’eau à la bouche !

Avec la collection des livres de recettes « Easy », on a l’impression qu’on nous raconte une histoire, au point qu’il est possible de les lire simplement pour enrichir sa culture.

« Les meilleures recettes de mon pays en images »

Vous l’aurez compris, nous avions envie de mettre en avant deux livres de recettes incroyables, au cœur de deux cultures culinaires différentes, et pour autant tout aussi riches.

Easy « Taïwan »

Virginia Chuang nous fait le plaisir d’être la narratrice pour ce livre de recettes. Elle raconte son amour pour la gastronomie, sa passion pour la cuisine taïwanaise, ses plats fétiches, ainsi que ses conseils pour se lancer dans la confection de ses recettes préférées. Et si on apprenait les bases avant de se lancer ?

Viennent ensuite de nombreuses recettes photographiées par Fabrice Besse : des soupes, des plats de viande, de poisson et fruits de mer, les légumes, œufs et tofu, sans oublier la Street Food. Parmi celles qui ont retenu notre attention, il y a les basiques, le riz sauté par exemple. Mais aussi, le poulet au gingembre, les crevettes sautées à l’ananas, le chou chinois braisé, etc.

Pour vous offrir le livre « Easy Taïwan »

Easy « Turquie »

Le livre de recettes « Easy Turquie » est celui qui nous a le plus surpris. Possiblement parce que nous ne sommes pas ou peu habitués à ce genre de mets culinaires en France et c’est bien dommage. Toutes les recettes donnent envie sans exception. Et nous avons été surpris par la facilité de réalisation, le côté familial aussi, et ce mélange de saveurs colorées. Golan Nasséri nous transmet l’amour pour son pays, les plats typiques qui l’accompagnent, grâce à son arrière-grand-mère passionnée par la cuisine. Enfin, les photos de Fabrice Veigas sont tout aussi incroyables.

Pour vous offrir le livre « Easy Turquie »

Amoureux de cuisine Indienne, Espagnole, Marocaine ou Libanaise ? Foncez découvrir les autres livres proposés par la collection Easy, vous allez vous régaler !