La colère du DRAGON – Apaiser les colères des enfants

« La colère du dragon » est un album illustré raconté par Thierry Robberecht et illustré par Philippe Goossens. Ici, les enfants vont être témoins de la crise de colère d’un petit garçon, les forçant à se poser des questions sur celles qu’ils font eux-mêmes au quotidien, en prenant conscience du désarroi de leurs parents lorsque cela arrive.

Quelques mots sur l’histoire

Dans le livre jeunesse « La colère du DRAGON », nous retrouvons un jeune garçon fou de rage. Une colère intense déclenchée par un refus de la part de sa maman. Le point de départ d’un moment de solitude intense qui met l’enfant et le parent dans une situation de souffrance. En effet, le petit s’isole en expliquant qu’il ne réussit pas à communiquer. Et au fur et à mesure de la narration, le garçon se transforme en un dragon enragé, « gigantesque qui détruit tout sur son passage ». Il dit des mots qu’il ne pense pas, il se sent seul, mais ne veut ni doudou ni jouet. Il explique que ses parents essaient d’aller vers lui pour le consoler, mais rien n’y fait, sa rage continue de plus en plus fort. Malheureusement, ceux-ci perdent patience et finissent par se fâcher. Mais c’est inutile, puisqu’il n’est pas en état d’écouter quoi que ce soit. Une fois apaisé, il se sent seul et triste jusqu’à ce qu’il retourne dans les bras de ses parents. Pourquoi a-t-il fait une crise ? Très bonne question… !

Pour vous offrir le livre : « La colère du DRAGON »

Notre avis sur « La colère du DRAGON »

Le livre est une façon efficace de libérer la parole, notamment grâce à une narration plus que réaliste. Le jeune lecteur aura une impression de déjà-vu, les parents également. Le rythme va crescendo, l’univers global est sombre, rouge intense. La métaphore avec un dragon jetant du feu est bien trouvée, les enfants s’attacheront rapidement à l’esthétisme, leur permettant de se laisser porter par ce thème qu’ils appréhendent peut-être. En effet, les crises de colère sont difficiles à vivre pour les enfants, car ils ne comprennent pas que la frustration en est la première cause. Mais également pour les parents qui vont être témoins de ce qu’ils vivent au quotidien. Ils pourront d’ailleurs échanger une fois le livre fermé, pas forcément pour essayer de comprendre d’où viennent les crises, mais simplement pour libérer la parole.

« La colère du DRAGON » est l’illustration parfaite d’une crise de colère vécue par l’enfant et ses parents. Une représentation réaliste qui permet de dédramatiser la situation, les poussant à s’interroger sur des petites choses à mettre en place pour que cela n’arrive plus aussi souvent.

« La colère du DRAGON » est un livre jeunesse à retrouver aux Editions Mijade.