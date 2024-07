Plancha – Les meilleures recettes du monde par Loïc Hanno

« Plancha – Les meilleures recettes du monde » de Loïc Hanno est un superbe livre de recettes à découvrir aux Editions Mango. Une exploration de saveurs culinaires, nous invitant à nous challenger sur des recettes saines, grâce aux précieux conseils du cuisinier passionné par cette tendance plus répandue qu’il n’y paraît.

Cuisiner à la plancha : Facile ?

Avec son livre de cuisine « Plancha – Les meilleures recettes du monde », Loïc Hanno partage son goût pour le voyage en nous proposant des recettes aux différentes origines, toujours simples à réaliser. Il en est sûr, cuisiner à la plancha est facile à partir du moment où les bases sont acquises. Plus intéressant encore, ce mode de cuisson garantit de manger sainement, puisque la saveur des aliments est préservée.

Et pour ce faire, il est nécessaire d’avoir le bon matériel. Le cuisinier a pris le soin de récapituler chaque ustensile en image : la plancha forcément, la raclette, la double spatule, pinces, pinceau, couteaux, planche à découper, râpe, mortier, etc. Place ensuite aux ingrédients, toujours illustrés par de superbes photos pour qu’ils soient plus faciles à identifier. Notamment pour tout ce qui est cuisine exotique, car il faudra sûrement se rendre dans des boutiques spécifiques. Le tout, venu des quatre coins, permettant de réaliser de bons assaisonnements : piment, de l’ail, saté, etc.

Pour vous offrir « Plancha – Les meilleures recettes du monde ».

Des recettes variées pour tous les goûts

Les recettes de Loïc Hanno sont illustrées étape par étape grâce aux photos des talentueux Aimery Chemin et Fabrice Veigas. Cela permet de rassurer les apprentis cuisiniers qui redoutent le découpage/décorticage de la viande et/ou du poisson. Des infos précieuses sont aussi glissées au cœur des recettes ainsi que des variantes, notamment pour ceux qui voudraient un plat plus ou moins assaisonné.

Vous l’aurez compris, les recettes sont diverses et variées, exotiques ou non, mais toujours simples, saines et colorées.

Pour citer celles que nous sommes pressés de réaliser cet été, il y a « Les faux-filets, sauce barbecue », le plat typique coréen « Jeyuk Bokkeum », les « brochettes gambas/ananas », le « tataki de saumon », et bien d’autres. Une diversité permettant de contenter les goûts de chacun, on valide !

« Plancha – Les meilleures recettes du monde » brille par sa technique certes, mais également par son esthétisme grâce aux photos des plats cuisinés. Une fois le livre ouvert, difficile de le refermer. Cela promet de bons moments de cuisson à la plancha, cet outil à posséder chez soi !