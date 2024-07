Vanessa Bruno – L’iconique Cabas en lin dans de nouveaux coloris

Lorsque je pense à Vanessa Bruno, j’ai forcément en tête le Cabas en lin iconique qui prône fièrement à l’épaule des femmes de toute génération depuis plus de 20 ans. Un succès qui perdure au point que la marque de prêt-à-porter ait eu envie de proposer trois nouvelles teintes pour cet été : pivoine délicate, bleu ciel et un jaune ensoleillé. Pour lequel allez-vous craquer ?

Vanessa Bruno – Une marque entre simplicité et élégance

Quand Vanessa Bruno a commencé sa carrière de styliste, elle était loin de s’imaginer qu’elle aurait autant de succès grâce à sa pièce emblématique : le Cabas pailleté. Et pourtant ! Au fil des années, le modèle n’a cessé de changer de look – de couleur également – et il fait la joie des femmes modernes qui n’ont pas envie de choisir entre simplicité et élégance. Et pour faire les choses en grand, la créatrice ne lésine pas sur les moyens en proposant un lin certifié BelgianLinenTM, conçu à partir de graines de lin issues de cultures européennes. Une fibre textile qui se veut douce et solide, à l’image même de l’iconique Cabas que l’on garde à ses côtés de nombreuses années.

Vous l’aurez compris, Vanessa Bruno prône une mode responsable faite en France, veillant à ce que ses produits soient de qualité.

Depuis quelques années, la créatrice s’est lancée dans le prêt-à-porter et propose des vêtements et accessoires décontractés aux looks sensationnels. Je vous encourage vivement à découvrir « La valise d’été de Vanessa » que je trouve absolument fabuleuse. Au programme, de pièces estivales forcément, aux teintes de bleu, jaune, blanc ; unies ou imprimées, à vous de choisir !

Mention spéciale pour le Cabas en lin couleur « sable » aux broderies magnifiques qui font penser à l’été avec ce superbe tournesol, des fleurs, un soleil et des étoiles.

Le Cabas en lin pailleté – Un compagnon de voyage

J’avais envie de vous parler plus en détail des nouvelles teintes qui s’ajoutent à la collection du Cabas en lin pailleté VB. Il s’agit de trois couleurs tendances, à savoir « Pivoine délicate », « Bleu ciel » et le pétillant « Jaune ensoleillé ». Je vous encourage à vous rendre sur le site officiel de la marque pour les observer plus en détail. Sachez qu’il existe en 5 tailles, du XL permettant de glisser toutes nos affaires de plage, au XS pour servir de sac d’appoint pour une sortie entre copines.

Un sac « Weekender » que l’on peut importer partout !

On aime son côté éco-responsable, ses paillettes hyper tendances, ses anses portées main ou épaule selon le modèle, la poche intérieure pour glisser vos clés, et cette étiquette en cuir qui certifie l’authenticité du sac « Le Cabas Vanessa Bruno Made In France ». Et j’aime encore plus son côté personnalisable avec l’ajout de brodures, d’initiales, ou de dessins en tout genre !

Peut-être vous préparez-vous pour partir en week-end ? Le Cabas en lin de Vanessa Bruno est le sac idéal pour glisser tout ce dont on a besoin le temps de quelques jours. Et il a cet autre avantage de faire son petit effet à l’épaule, au point que cela donne envie à d’autres femmes de s’en offrir un à leur tour !

Les amis, il y a des soldes en ce moment sur la boutique en ligne de Vanessa Bruno, allez vite jeter un coup d’œil !