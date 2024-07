La fillette de l’enfer – Ed. Imho

La fillette de l’enfer est un manga d’Hideshi Hino, pour public averti, paru aux éditions Imho, en mai 2024. Une histoire d’horreur, plutôt cruelle, qui questionne l’humanité d’un être démoniaque, au travers d’un destin tragique, entre survie et pardon…

Au centre hospitalier universitaire, dans le bâtiment de la maternité, un médecin souhaite s’entretenir avec un homme. L’homme est en panique, il se demande si les jours de sa femme ou de ses bébés sont en danger. Le médecin, avec un visage stupéfait, explique que les jumelles sont nées en parfaite santé, comme prévu. Quant à l’épouse, elle se repose, épuisée par le travail. L’homme s’inquiète encore plus et demande quel est le problème. Le médecin ne sait pas comment aborder la chose… L’orage gronde dehors. L’homme affirme qu’il refuge d’y croire, c’est impossible ! Quoi qu’il en soit, le médecin lui demande s’il veut la voir de ses propres yeux. L’homme reste très hésitant et effrayé, mais veut en avoir le cœur net. Il demande au médecin de l’amener jusqu’à elle. Devant la salle de naissance, ils constatent que la première-née ne présente rien n’anormal.

La cadette ressemble à un monstre, une créature de l’enfer, avec des pleurs anormaux, des dents qui ressemblent à des crocs et des yeux grands ouverts ! Devant cette abomination, le père panique et prend la décision de laisser l’enfant dans un sac, dans une décharge. Ainsi, par un phénomène inexplicable, l’enfant va renaître, avec l’aide des feux follets… Une survie répugnante, dans ce tombeau de la civilisation, où elle va être en haut de la chaîne alimentaire. Mais la fillette de l’enfer va bientôt être attirée par les lumières de la ville. Le manga offre un récit horrifique captivant et dérangeant. Une histoire teintée de surnaturel, qui vient questionner sur l’humanité, le pardon et la famille. Découpé en plusieurs chapitres courts, le récit se lit facilement, reste intéressant et rythmé. Le dessin, en noir et blanc, reste simple et rond, avec des personnages expressifs et des scènes réellement terrifiantes.

La fillette de l’enfer est un récit complet, pour public averti, paru aux éditions Imho. Une histoire d’horreur, teinté de surnaturel, qui vient questionner sur l’humanité d’un être démonique, avec un final surprenant, qui vient toucher et presque émouvoir.