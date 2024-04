Publié aux Editions Mango, « Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne » est un livre de recettes qui propose au lecteur de voyager autour du Monde à la découverte de nombreux plats typiques. L’occasion de se challenger en confectionnant des recettes triées par catégorie : salades, soupes, pâtes, poissons et fruits de mer, viandes et volailles, légumes et autres mets sucrés.

Faire voyager ses papilles avec « Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne »

« Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne » propose donc aux gourmands de réaliser des recettes venues des quatre coins du monde. Et pour ce faire, les auteurs nous ont concocté une organisation hors pair grâce à un sommaire largement détaillé en début de livre, qui fait d’ailleurs écho aux deux Index en toute fin, celui des recettes et celui des ingrédients. Facile donc de visualiser et choisir la recette que l’on souhaite réaliser. Par exemple, dans la catégorie des « Pains, pizzas et sandwichs », vous aurez le choix de cuisiner une fougasse, des pizzas, une tourte aux blettes, un pan bagnat, un malawah, un batbout, un manakich zaatar, etc. Vos papilles gustatives voyageront donc de la France au Maroc, en passant par l’Italie et le Liban. Vous allez vous régaler !

« Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne » est également disponible sur Amazon*.

Notre avis sur le livre

« Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne » est magnifique. Son grand format permet de déguster visuellement chaque recette, en partie grâce aux photos qui sont de qualité et donnent l’eau à la bouche. Les recettes proposées sont nombreuses et variées, difficile donc de ne pas trouver son bonheur. Une bonne occasion de se challenger en cuisine et de surprendre ses hôtes en préparant un repas entièrement espagnol, italien, marocain, etc. Elles sont faciles à suivre, tout est bien expliqué. Cela rassure dès les premières pages et donne envie de se lancer dans l’aventure, de cuisiner des mets bien loin de notre quotidien. Cerise sur le gâteau, des techniques de réalisation sont fournies, des conseils avisés qui pour le coup font toute la différence, plus encore si on ne se sent pas à l’aise en cuisine.

« Le grand livre de la cuisine Méditerranéenne » fait partie de ces livres qui ne passeront pas inaperçu dans votre cuisine. Le genre de livre qui donne envie de réaliser des recettes que l’on aime déguster en voyage : pesto genrovese, tajine de bœuf aux carottes et citron confit, des merlans frits aux épices, de la ratatouille. Et pour les gourmands de dessert, pas d’inquiétude ! Au programme, des churros, des pastillas au lait, des canistrelli, des montecaos ghribia, sablés de sésame à la fleur d’oranger.

Alors, prêts pour un tour du monde culinaire ? Dans la même collection, découvrez la cuisine Asiatique, Indienne, Végétarienne, Italienne, etc.



*lien affilié, livre reçu gratuitement