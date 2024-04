Camille Pissarro – Ed. Larousse

Camille Pissarro est un ouvrage de Gérard Denizeau, paru aux éditions Larousse, en avril 2024. Un album qui propose de découvrir les plus belles œuvres de Camille Pissarro, considéré par Paul Cézanne, comme le premier des impressionnistes.

Après un sommaire simple et efficace, le livre propose de découvrir Camille Pissarro, un impressionniste, reconnu bien plus tard qu’Alfred Sisley, Claude Monet et Auguste Renoir. Son art ne répondant pas toujours aux stricts critères impressionnistes, cette particularité, lui vaudra d’être reconnu, bien plus tard. Pourtant, sa composition de l’artiste, est toujours d’une fermeté exceptionnelle et sa palette propose une traduction de la réalité bien plus objective que celle de ses amis. L’œuvre de Camille Pissarro n’a cessé d’évoluer, entre peinture, gravure et dessinateur, il reste un audacieux explorateur artistique de son siècle. Aussi, pour mieux comprendre l’artiste, il faudrait se pencher sur son célèbre autoportrait de 1873…

Le livre, un documentaire, vient présenter cet artiste impressionniste, moins connu que ses amis. Pourtant l’artiste bouleverse l’histoire du mouvement phare du XIX siècle. La campagne, sous ses traits, semble mélancolique, alors que la ville qu’il peint se met à scintiller. Après une présentation de l’artiste, le documentaire présente les prémices de l’impressionnisme, puis la succession de chefs-d’œuvre, les mutations du style, pour arriver au firmament et les chefs-d’œuvre. L’ouvrage richement illustré offre un joli panorama complet et unique de l’œuvre de l’artiste. Il reste aussi très complet, sur la vie et le parcours original du peintre, figure majeure de l’histoire de l’art, mais également intellectuel engagé et militant.

Camille Pissarro est un documentaire riche et fort intéressant, des éditions Larousse. Un ouvrage qui vient présenter l’artiste, ainsi que son œuvre, premier des impressionnistes, qui va bouleverser l’histoire du mouvement phare, du XIXème siècle, sous son pinceau et son trait.

