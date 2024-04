Les 4 et 5 mai 13e édition de la Fête des Roses et des Plantes à la Villa Ephrussi de Rothschild

Samedi 4 et dimanche 5 mai aura lieu la treizième édition de la Fête des Roses et des Plantes à la Villa Ephrussi de Rothschild. Un rendez-vous à ne pas manquer dans ce sublime décor de Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Des ateliers, une expo-vente et des animations pendant tout le week-end

Le temps d’un weekend, le public pourra non seulement découvrir ou redécouvrir les 9 jardins classés “Jardins Remarquables” par le Ministère de la Culture mais aussi profiter d’une expo-vente déployée dans le Jardin à

la Française et d’une programmation d’animations tout public – dont des ateliers pour enfant animés par l’équipe des jardiniers de la Villa, et des visites thématiques co-animées par le jardinier en chef et la guide-conférencière.

Joyaux de la Belle Époque, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild se transforment en lieu de concert, de spectacle et d’exposition, et offrent un décor féerique aux exposants, artisans et artistes. Et bien sûr durant le weekend, la Villa – et l’ensemble de ses collections – reste également accessible aux amateurs de patrimoine, et propose sur place plusieurs

options de restauration.

Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild – 1 avenue Ephrussi de Rothschild – 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

A noter que seront prévues des navettes gratuites depuis les aires de stationnement à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Boulevard du Général de Gaulle et Rue de Verdun) avec point accueil et balisage, et depuis le parking du Port de Beaulieu-sur-mer

En bus :

– ligne 15 depuis Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Beaulieu sur Mer

– ligne 607 depuis Nice, Villefranche-sur-Mer jusque Beaulieu-sur-Mer et Pont Saint- Jean

TARIFS

– Plein tarif (à partir de 18 ans) : 17€

– Tarif jeune (de 7 à 17 ans inclus) : 12€

– Tarif étudiant (18-25 ans) : 12€

– Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes de 7 à 17 ans) : 48€

Prévente en ligne & billetterie sur place

Gratuité accordée aux enfants de moins de 7 ans et aux porteurs d’une carte d’invalidité

Pour plus de renseignements sur le programme de cette 13e édition de La Fête des Roses et des Plantes de la Villa Ephrussi de Rothschild :

Tél : 04 93 01 45 90

www.villa-ephrussi.com