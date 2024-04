Les exercices de Kegel : Un plan d’action pour un périnée en forme !

Kegel, Kegel … Vous vous demandez peut-être ce que sont ces mystérieux exercices de Kegel et pourquoi ils sont devenus le secret le mieux gardé des femmes (et des hommes !). Bien, accrochez-vous car nous allons vous donner un cours accéléré de remise en forme pour votre périnée, le tout servi sur un plateau par la marque de confiance en santé intime, INTIMINA !

Pourquoi les muscles du plancher pelvien sont-ils si importants ?

Les muscles du plancher pelvien sont les super-héros méconnus de votre anatomie. Ils soutiennent tout, de votre utérus à votre vessie, et gardent tout bien en place. Mais parfois, même les super-héros ont besoin d’un peu d’entraînement. La Dre Margo Kwiatkowski , qui est associée à la marque INTIMINA, est catégorique : une faiblesse dans ces muscles peut entraîner des soucis comme l’incontinence ou même des problèmes sexuels. Autant dire qu’on veut les garder en forme !

Par où commencer ?

Tout d’abord, pas de panique ! Si vous avez des soucis, consultez un spécialiste. Les physiothérapeutes spécialisés dans le plancher pelvien sont là pour vous. Ils vous guideront pas à pas vers une meilleure santé pelvienne. Et rappelez-vous, les exercices de Kegel ne sont pas une solution universelle, alors consultez un pro avant de vous lancer !

Qu’attendre lors de votre première visite ?

Préparez-vous à une visite un peu différente de celle chez le médecin généraliste. Oui, il y aura un examen interne, mais cela vaut le coup pour vous sentir mieux. Le physiothérapteute vous détaillera ainsi tout le processus, donc pas de surprises !

La Docteure partage : « Le physiothérapeute vous posera beaucoup de questions sur vos antécédents médicaux et de grossesse, ainsi que sur vos symptômes associés au dysfonctionnement du plancher pelvien. Il vous questionnera également sur vos attentes (réduction de la douleur, gestion des symptômes du prolapsus, rétablissement d’une routine d’exercices, traitement de l’incontinence et de la constipation, etc.). Il procèdera ensuite à un examen physique. Celui-ci sert à évaluer l’alignement de votre bassin et votre posture (en position assise ou debout), ainsi que vos schémas respiratoires. Il contrôlera aussi des parties du corps autres que votre plancher pelvien pour déterminer, entre autres : la force de vos bras et de vos jambes ; la mobilité de votre colonne vertébrale ; la mobilité, la force et la coordination des muscles abdominaux ; et l’amplitude et la force des mouvements de vos hanches.

Il examinera ensuite votre périnée. Pour ce faire, il vous demandera d’enlever le bas (vos vêtements à partir de la taille) et sortira de la pièce pendant que vous vous déshabillez. Il vous demandera ensuite de vous allonger sur une table d’examen (qui est différente de la table d’examen gynécologique). Lors de l’examen externe, le thérapeute regardera votre vulve, et observera comment vous contractez et relâchez vos muscles pelviens. Lors de l’examen interne, il portera un gant et examinera les muscles de votre plancher pelvien au toucher (de l’intérieur, avec un doigt, sans spéculum). »

Le traitement : Que faut-il attendre avec les exercices de Kegel?

Les traitements varient selon les besoins individuels. Mais attendez-vous à des exercices, des conseils sur la posture, et peut-être même quelques manipulations douces pour détendre les muscles tendus. C’est une véritable remise en forme de l’intérieur !

la Dre Kwiatkowski explique : « Il est possible que l’on vous prescrive un traitement minimal, voire aucun après la première consultation en raison des contraintes temporelles liées à l’anamnèse et à l’examen. Ce traitement peut comprendre :

Le relâchement des points sensibles (également connus sous le nom de ‘’Trigger point’’, ‘’points gâchette’’ ou ‘’point de déclenchement’’) : la tension ou la douleur au niveau du tendon ou du point de déclenchement détecté lors de l’examen est relâchée à l’aide d’un doigt

Des exercices de respiration : ceux-ci servent à apprendre à bien respirer afin de réduire la pression intra-abdominale

L’éducation posturale : comment s’asseoir ou se tenir debout pour améliorer la santé pelvienne

Soulever : apprendre à soulever ou à porter des objets ou des personnes (notamment un bébé ou un jeune enfant) ;

Des exercices de musculation ou des étirements appropriés

La gestion de l’incontinence : apprendre à réduire l’incontinence à l’effort ou par impériosité

L’hygiène des intestins et de la vessie : adopter des stratégies saines pour améliorer la santé de ces organes (notamment en traitant la constipation via l’alimentation, l’hydratation, la posture, l’exercice physique, le massage abdominal, etc.)

La santé de la vulve : connaître les bonnes pratiques.

Les Exercices de Kegel : comment on fait ?

Ah, enfin le moment tant attendu ! Mais ne vous inquiétez pas, ces exercices ne nécessitent pas de s’inscrire à une salle de sport (ouf). Ils peuvent être faits partout, même devant votre miroir de salle de bain (oui, vraiment !).

Et concrètement, comment cela se passe ? Voici ce que recommande la Dre Kwiatkowski :

« Commencez par contracter vos muscles correctement en position allongée, les genoux fléchis. Contractez uniquement les muscles du plancher pelvien ; on ne fait ni travailler les abducteurs (les cuisses) ni les fessiers, et l’on veille à ne pas trop solliciter les abdominaux. Les muscles concernés se situent entre le pubis (devant), le coccyx (derrière) et entre les deux tubérosités ischiatiques (sur le côté).

Le principe est le même que lorsque vous retenez l’urine ou un gaz. Vous pouvez également imaginer que vous sirotez un smoothie à l’aide d’une paille en contractant les muscles du plancher pelvien et en les faisant ‘’remonter’’ dans le corps. Lors de ces exercices, vous devriez sentir vos muscles se contracter et se soulever (vous ne devez pas avoir l’impression qu’ils ‘’descendent’’ et pèsent, comme si vous les poussiez vers le bas).

Vous pouvez aussi vous placer devant un miroir afin de voir vos muscles bouger. De cette façon, vous pourrez observer le périnée (le tissu entre le vagin ou le scrotum et l’anus) se soulever et ‘’remonter’’ dans votre corps. Aussi, les ouvertures du vagin et de l’anus pourraient se refermer légèrement. Enfin, n’oubliez pas que tous les autres muscles doivent être détendus ! »

Alors, mesdames (et messieurs aussi, pourquoi pas ?), il est temps de prendre votre santé pelvienne en main ! Avec un peu de persévérance et les conseils avisés de la Dre Kwiatkowski, vous pourrez bientôt dire adieu aux soucis pelviens et bonjour à une vie plus confortable. Et souvenez-vous, rien n’est plus important que votre bien-être physique et mental !

