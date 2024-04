« Chers grands-parents » fait une entrée remarquée aux Editions Mon Poche. La pétillante journaliste Nathalie Levy est allée à la rencontre de diverses personnalités afin de recueillir des témoignages au sujet de la relation qu’ils entretiennent avec leurs grands-parents. Un livre fort en émotion qui va plonger le lecteur dans de doux souvenirs d’enfance.

« Chers grands-parents » – A la découverte de 37 témoignages

Le livre « Chers grands-parents » raconte des relations précieuses et singulières que des personnalités ont accepté de délivrer à la pétillante Nathalie Levy. Des histoires touchantes, empruntes de tendresse, rythmées par l’amour comme ligne conductrice de chaque témoignage. Autrement dit, du premier récit mené par Yannick Noah, à celui de Yann Queffélec en toute fin de livre.

Parmi les 37 célébrités qui ont accepté de raconter leur histoire, il y a aussi l’humoriste Dominique Farrugia, Alexia Larouche-Joubert, Sylvie Vartan, l’acteur/réalisateur Jacques Weber, Philippe Labro, Anggun, l’influenceuse Caroline Receveur, le chanteur Amir, Ana Girardot, et bien d’autres. Et si les histoires se font écho, elles sont pourtant uniques : émouvantes bien sûr, mais également drôles et surprenantes. Au fil des pages, nous serons témoins de la force de la transmission, cette transmission qui participe à nous conditionner en tant qu’adulte. Et chaque témoignage nous rappellera à quel point les relations entre petits-enfants et grands-parents sont uniques, souvent douces et bienveillantes.

« Mes chers grands-parents » est également disponible sur Amazon*.

Notre avis sur le livre

« Chers grands-parents » fait partie des livres qui se lisent d’une traite. Bravo à Nathalie Levy qui réussit à nous attendrir avec des témoignages plus touchants les uns que les autres. La transmission est bien au rendez-vous grâce aux récits de souvenirs précieux, d’autres plus flous, des moments volés, privilégiés, douloureux et parfois même inexistants. Ce qui nous a permis de voir certaines personnalités d’un autre œil étant donné l’authenticité des témoignages recueillis. Et les personnalités ne lésinent pas sur les détails, le partage est sans concession. Nous avons particulièrement aimé ces plongeons dans un passé lointain, des fondements solides, parfois difficiles, qui participent à ajouter de l’émotion au tout. Et si le livre nous touche autant, c’est parce qu’il nous pousse à fouiller dans notre propre passé, et d’apprécier notre présent en compagnie de nos chers grands-parents.

« Chers grands-parents » est un livre de poche à retrouver aux Editions Mon Poche.

*lien affilié, livre reçu gratuitement.