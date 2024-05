Didi – Tome 1 – Naissance

Naissance est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditons Le Lombard, intitulée Didi. Une bande dessinée de Christian Galli, parue en avril 2024, qui présente une aventure surprenante, une histoire d’amitié teintée de fantastique, un récit tout en nuances…

Dans un tunnel qui ressemble à une mine, un vieil homme tape sur sa lampe torche qui fait des siennes ! Une silhouette étrange semble le suivre. L’homme presse le pas, il explique qu’il est temps de régler cette histoire une bomme fois pour toutes. Il semble descendre des marches, pour arriver à un lac souterrain. Il appelle quelqu’un, mais personne ne lui répond. La silhouette étrange est toujours cachée derrière lui, non loin. Dans le lac souterrain, de petites grenouilles arrivent et croassent. Puis, la silhouette se dresse derrière le vieil homme. Il se retourne et prend peur ! Dix ans plus tard, une femme et ses deux enfants arrivent à une maison. La maman demande de l’aide aux enfants, pour débarrasser la voiture et tout préparer d’ici une heure. Ils vont devoir faire une cérémonie d’adieux à leur grand-père disparu depuis dix ans…

Simon ne se résout pas à dire au revoir à son grand-père. Il en veut à la police de ferme l’affaire et de le déclarer mort. Alors, le temps de ces funérailles sans corps, il décide de partir avec Hector explorer la forêt, et plus précisément un tunnel désaffecté. Une expédition qui va leur faire découvrir une étrange mare souterraine et des grenouilles mystérieuses. Avant de repartir, ils vont aussi découvrir un grimoire, qu’ils ramènent avec eux. Commence alors une aventure improbable, entre découvertes, menace, peur, amitié, combat, pouvoir… La bande dessinée offrant une aventure incroyable et surprenante, qui offre aussi un récit tout en nuances. En effet, les sujets sont nombreux, interpellent et amènent à la réflexion, entre bien, mal, vengeance, haine, guerre, amitié, pardon, pouvoir, être supérieur, écologie… L’aventure est bien menée, avec de l’action, du fantastique, des rebondissements, des pouvoirs, mais surtout une belle amitié naissante.

Naissance est le premier tome de la série jeunesse Didi, des éditions Le Lombard. Un album qui présente deux jeunes héros, qui vont apprendre à se connaitre rapidement, pour tenter de déjouer une grande menace, entre pouvoir, fantastique et amitié.