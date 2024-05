Entrez dans le monde fascinant de la communication avec l’au-delà avec le tout nouveau “Answers Book pour communiquer avec les défunts” d’Isabelle Cerf, publié par les éditions Good Mood Dealer By exergue. Dans ce livre captivant, l’auteure nous guide à travers les mystères de l’au-delà, offrant un moyen unique et réconfortant de rester connecté avec nos proches disparus.

Nous avons tous, à un moment donné, ressenti ce désir ardent de communiquer avec ceux qui nous ont quittés. Nous avons cherché des signes dans les coïncidences de la vie quotidienne, scruté le ciel en quête d’un message, ou peut-être avons-nous même tenté de contacter un médium. Mais souvent, ces efforts semblent vains, et nous nous retrouvons à errer dans l’obscurité, en quête de réponses.

C’est là que “Answers Book pour communiquer avec les défunts” entre en scène. Imaginez un livre qui contient toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur l’au-delà. Un livre où chaque page est imprégnée de messages réconfortants et de conseils bienveillants, envoyés par ceux qui veillent sur nous depuis l’autre côté.

Answers Book : des réponses toujours réconfortantes et rassurantes

“Tu vis une période très compliquée, je le ressens. Tu as l’impression d’être dans une impasse. Tu vas recevoir l’aide de deux personnes. Je les guide vers toi.” Des mots réconfortants qui touchent au cœur de vos préoccupations, apportant un éclairage divin sur votre situation.

Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. “J’ai retrouvé une femme qui de mon vivant m’était chère, mon cœur. Nous sommes ensemble et nous veillons sur toi, tu es en sécurité.” Un message empreint de tendresse et de réconfort, prouvant que même après la vie, l’amour et la protection perdurent.

Que vous soyez en quête de réponses, de réconfort, ou simplement d’un signe de la présence de vos proches disparus, cet ouvrage est là pour vous guider. Grâce à sa méthode simple et efficace, il vous suffit de poser votre question, d’ouvrir le livre à une page au hasard, et de laisser les mots magiques vous éclairer.

Alors, n’attendez plus. Plongez dans l’univers magique de l’Answers Book et laissez les défunts vous parler !

Disponible sur Amazon ICI >>