Les nourritures extraterrestres – Denoël Graphic

Vous aimez les expériences artistiques dérangeantes et ambiguës ? Par ici, pour Les nourritures extraterrestres, un recueil de « recettes » aux visuels artistiques postmodernes, entre Yo-ga, et style pop coloré, où défilent toutes les turpitudes ultramodernes du genre humain !

Assassin, extrêmement cinglant et savamment mis en scène par le design intense de Stephen Vuillemin.

Une performance singulière, à retrouver aux Éditions Denoël Graphic, à partir du 15 Mai 24.

(roman graphique adulte)

Le décor :

Un théâtre où l’ennui provoqué par les scènes, rappele à une jeune femme l’insipidité de sa vie. De sa naissance, où un étrange événement s’est produit…

Plongée dans une hypocrite culpabilité après avoir volé l’âme, l’essence même de la vie de sa propre mère, une jeune fille est heureuse que l’objet de sa convoitise lui appartienne enfin !

Une voiture capable d’enregistrer les mouvements et les sensations d’une personne afin que ses proches puissent, en la conduisant, ressentir l’autre dans un sentiment de synergie, après son décès…

Afin que son enfant soit tolérant, sans préjugés, une mère fait grandir son enfant avec une peluche difforme. Le résultat final est que sa conception de l’harmonie est complètement différente de celle de sa mère !

….

Autant de récits singuliers et étranges, déshabillant et dénudant le moindre sentiment, la moindre petite touche d’ego de nos pratiques de vie post moderne ! Le tout se transforme en pugilat entre l’incohérence, et la raison ; l’absurde et le rationnel …

Le point sur la BD :

À table pour une suite de parenthèses récréatives et psychologiques ! Au milieu de ses courts-métrages d’animations, Stephen Vuillemin prend une bouffée d’air frais, nécessaire, en grimant çà et là, de rapides vignettes positionnant l’univers et la bêtise à son paroxysme ! II exploite tous les sentiments les plus caractéristiques de notre genre, et les plus bas dans l’échelle de la psychologie : relation à la mère, sentiments, valorisation, éducation, trahisons, jouissances, sexualité… Les scénettes se suivent et se dégustent avec un léger sourire d’ironie lorsqu’on constate, troublé, que l’on a déjà eu à faire à des situations, bien moins caricaturales, certes, mais tout aussi malaisantes.

L’humain passe, dans cette galerie d’art publiée chezDenoël Graphic, colorée, aux traits aussi troublés que l’esprit après chaque chapitre ! Et c’est là que Les nourritures terrestres prennent tout leur sens, lorsque le lecteur se retrouve interloqué, honteux… Lorsque l’image, telle une peinture provoque un sentiment, touche un nerf reliant tout cet « absurde » à notre vie citadine et moderne ! Mais aussi notre futur et ses inventions… Farfelues et grotesques.

Cet univers pictural aux couleurs franches, assez pop-art, trouve son chemin de l’étrange à travers une narration plus que surréaliste !!

La conclusion :

Les nourritures extraterrestres aux Éditions Denoël Graphic est une œuvre artistique que l’on déguste plus qu’on ne la lit. Chaque fiction est une plongée dans l’âme et les travers humains, un voyage périlleux perturbant, quelquefois choquant. De la haute voltige pour l’esprit, sarcastique et délirante !

À voir également du même auteur, son court-métrage intitulé : « A kind of testament ». Un style graphique absolument magnifique !