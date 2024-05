Azuro et le Château oublié – Ed. Auzou

Azuro est le Château oublié est un nouveau titre de la collection Azuro, des éditions Auzou, paru fin avril 2024. Un grand album, à la couverture molletonnée, de Laurent et Olivier Souillé, et Jérémie Fleury, qui présente une nouvelle aventure pour le petit dragon bleu et ses amis.

Vermillon se lamente, il s’ennuie, car la pluie tombe depuis le matin. Oria répond qu’il y a un vieux livre, dans la bibliothèque et propose de le lire ensemble. Azuro le prend et tousse, car le livre est recouvert de poussière. La dragonne remarque qu’il s’agit d’un livre-jeu. A la fin de chaque page, les dragons doivent réussir une épreuve ! Mais avant de commencer, Oria préfère lire les règles et observer le plan du château. Elle explique alors que pour finir le jeu, ils doivent s’échapper du Château oublié. Vermillon demande s’ils doivent trouver des clés. La dragonne réplique qu’il leur faut trouver l’épée de feu, le bouclier des quatre vents, l’amulette des cinq océans, et atteindre le donjon.

Oria commence la lecture, mais les premiers mots les propulsent dans le livre, ou plutôt dans la grande salle du Château oublié. Les trois dragons vont devoir unir leurs forces et leur courage, pour affronter les différentes épreuves ! L’album présente donc une nouvelle aventure pour Azuro et ses deux compagnons. Les petits dragons découvrent un livre-jeu magique, qui va les propulser dans le Château oublié. L’amitié, l’entraide, le courage et la détermination sont au cœur de ce récit palpitant et plaisant. Le texte est rythmé par les dialogues des héros, proposant un récit vivant et adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin est doux et coloré, avec un trait rond et des personnages expressifs.

Azuro et le Château oublié est un nouveau grand album de la série, des éditions Auzou. Une nouvelle aventure pour les trois dragons, qui pour tromper l’ennui décide d’ouvrir un livre-jeu, mais celui-ci est magique et les transporte dans un lieu fabuleux, d’où ils vont devoir sortir…