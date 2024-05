Le lion qui apprit à écouter, une histoire pleine de valeurs

Plongez dans l’univers envoûtant de la savane avec “Le Lion qui apprit à Écouter” de Chris Chatterton, publié chez Larousse Jeunesse. Suivez les pas de Boris, un lion imposant et fier, mais aussi un peu trop sûr de lui ! Une attitude qui risque de lui attirer beaucoup de souci auprès des autres animaux …

Boris règne en maître sur la jungle, intimidant tous les animaux qui croisent son chemin avec sa puissance, son sarcasme, son humour et ses jeux un peu moqueur. Mais lorsque les autres habitants de la savane décident qu’il est temps de lui faire entendre raison, Boris se retrouve confronté à un défi inattendu : apprendre à écouter et à respecter les autres.

Avec humour et tendresse, Chris Chatterton nous livre une histoire captivante sur l’importance du respect et de l’amitié. À travers les péripéties de Boris, les jeunes lecteurs découvrent l’importance d’être à l’écoute des autres et de traiter chacun avec gentillesse et compassion.

Les valeurs du respect et de l’amitié version Lion

Dans “Le Lion qui apprit à Écouter”, Chris Chatterton nous offre une histoire qui résonne avec les valeurs fondamentales de la vie en société. À travers les tribulations de Boris, les enfants apprennent ainsi l’importance de la tolérance, de l’empathie et de la compréhension mutuelle. Cette histoire encourage les jeunes lecteurs à réfléchir sur leurs propres comportements et à envisager les conséquences de leurs actions sur les autres. De plus, elle illustre de manière ludique et accessible que le changement est possible pour ceux qui sont prêts à écouter et à apprendre. “Le Lion qui apprit à Écouter” est ainsi bien plus qu’un simple récit ; c’est un outil précieux pour aider les enfants à développer leur sensibilité sociale et à cultiver des relations harmonieuses avec leur entourage.

Cette histoire est accompagnée des illustrations vibrantes de Chris Chatterton, qui donnent vie à chaque page avec ses couleurs vives et ses personnages expressifs. Les enfants seront séduits par les aventures de Boris et par les leçons de vie qu’il apprend tout au long de son périple.

Alors, embarquez pour une aventure palpitante dans la savane aux côtés de Boris le lion, et découvrez avec lui les joies de l’amitié et du respect mutuel. “Le Lion qui apprit à Écouter” est alors un voyage éducatif et divertissant qui ravira les jeunes lecteurs et les adultes en quête d’une lecture enrichissante.

Disponible sur Amazon ICI >>