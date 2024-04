3 nouveautés dans la collection “Mon imagier sonore”

Découvrez les trois dernières pépites de la collection “Mon Imagier Sonore” des éditions Larousse Jeunesse ! Ces livres vibrants d’images et de sons sont conçus pour éveiller les tout-petits à un monde rempli de couleurs et de bruits joyeux. Préparez-vous à une immersion totale dans les univers captivants des bébés animaux, de la savane et de la ferme.

Les Bébés animaux : Un imagier toute en mignonnerie !

Alerte mignonnette en approche. Plongez dans l’adorable univers de “Mon Imagier Sonore – Les Bébés Animaux” ! Réalisé par le talentueux Cogumelo Club, cet imagier sonore 100% photos est une véritable explosion de mignonnerie en tout genre. Si vous ne craquez pas devant ces petites bouilles trop choux je ne sais plus quoi vous raconter.

Ainsi, les tout-petits auront l’occasion d’acquérir du vocabulaire et de découvrir les bébés animaux à travers de très jolies photos. Chaque double page est consacré à un lieu où on peut retrouver les bébés animaux (à la maison, à la ferme dans la forêt, dans la savane et sur la banquise). On découvre notamment un bébé orque, un girafon, un choupisson (un bébé hérisson) ou un ânon. Les enfants pourront ainsi découvrir 7 animaux sur chaque double page. De quoi élargir leur vocabulaire, mais surtout leur curiosité.

Mais ce n’est pas tout ! Chaque page est accompagnée de nombreux bruitages qui enrichissent l’expérience sensorielle de nos petits lecteurs. Entendez le jappement du chiot, les pépiements du poussin, le piaulement du faon, le barrissement de l’éléphanteau et même le cri du blanchon ! C’est juste trop choupinou !

Avec “Mon Imagier Sonore – Les Bébés Animaux”, l’apprentissage devient un jeu plein de vie et de surprises.

Disponible sur Amazon ICI >>

La Savane : Un voyage au cœur de l’Afrique !

Ensuite, partons à l’aventure dans les vastes étendues de “Mon Imagier Sonore – La Savane” ! Toujours signé Cogumelo Club, ce livre nous transporte au cœur de l’Afrique pour une rencontre inoubliable avec les animaux emblématiques de la savane. Lions majestueux, singes espiègles, antilopes rapides, zèbres bondissants, flamants rose flamboyant, guépards féroces et crocodiles redoutables (et bien d’autres) : ils sont tous là, capturés dans toute leur splendeur à travers des photographies éblouissantes.

Et comme pour chaque livre de la collection, les bruitages ne manquent pas ! Rugissement du lion, cri du singe, bruits de feuillages, hennissement du zèbre, vagissement du crocodile… La savane prend vie sous nos yeux et nos oreilles, offrant aux tout-petits une immersion totale dans cet écosystème fascinant.

“Mon Imagier Sonore – La Savane” est un véritable trésor d’émerveillement et de découverte.

Allez partons en safari en Afrique en ne bougeant pas de chez nous ! C’est ça aussi la magie des livres sonores !

Disponible sur amazon ICI >>

La Ferme : Une Aventure rustique et pleine de vie !

Enfin, retournons à nos racines avec “Mon Imagier Sonore – La Ferme” ! Dans ce livre entraînant, toujours illustré par Cogumelo Club, les enfants auront l’occasion de découvrir la ferme dans sa globalité. Du fermier en train de traire la vache à la poule près du poulailler, en passant par l’étable et la basse cour à la bergerie, chaque page résonne de la vie animée de la ferme.

Votre enfant découvrira toute la vie de la ferme. Aussi bien en observant des animaux que des matériaux utilisés dans la ferme. Les photos sont toujours aussi splendide et donne envie d’aller faire un petit tour dans une ferme.

Les bruitages ajoutent une dimension supplémentaire à cette immersion totale dans le monde rural. Aboiements du chien de berger, chant du coq au lever du jour, meuglement de la vache à l’heure de la traite, bêlement du mouton dans les prés verdoyants et bruit du tracteur labourant les champs… Les tout-petits auront l’impression d’être directement transportés à la campagne, au milieu de toutes ces sonorités familières.

On n’irait pas dans une ferme pédagogique là, tout de suite maintenant, non ?

Disponible sur amazon ICI >>

En bref !

Ainsi, la collection “Mon Imagier Sonore” des éditions Larousse Jeunesse est une invitation à l’émerveillement et à la découverte pour les tout-petits. Avec ses images éclatantes et ses bruitages captivants, chaque livre offre une expérience interactive et ludique qui stimule les sens et éveille la curiosité des enfants. Alors, préparez-vous à un voyage extraordinaire à travers les bébés animaux, la savane et la ferme, où chaque page réserve son lot de surprises et de joie !