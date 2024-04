Révolutionnaires ! – Le roi est mort, vive la République !

Le roi est mort, vive la République ! est le troisième tome de la série d’aventures Révolutionnaires, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Régis Hautière et Xavier Fourquemin, parue en avril 2024, qui une aventure captivante, pour des enfants, aux destins mêlés, en pleine révolution.

Mélina et Léocadie ont dû fuir Nantes, car elles sont recherchées pour assassinat. Elle se retrouve devant le domaine de la mère de Célénie, espérant pouvoir y trouver un refuge. Léocadie trouve étrange que les nombreux domestiques de Montencourt ne s’affairent pas, à cette heure de la journée. Mélina pense que comme leurs maîtres, ils ne doivent plus être là. Alors qu’elles discutent de la condition de Célénie, une silhouette armée s’approche d’elles. Un homme les met en joue et les menace. Léocadie reconnaît monsieur Jacques, qui à son tour reconnaît la jeune femme. Il se demande ce qu’elle fait ici habiller en homme. Léocadie présente Mélina, une amie de Célénie, mais que le vieil homme n’a jamais connue. Ainsi, il apprend que Célénie est toujours vivante et que son oncle a tenté de la faire assassiner ! Il invite alors les filles au chaud, pour raconter cette histoire.

Célénie doit rester cachée avec Mange-doigts, tandis que ses amis Titor et Pince-Mitraille écoutent et surveillent l’oncle de cette dernière. Léocadie et Mélina, qui ont fui Nantes, tentent de trouver des renseignements quant à l’oncle de Célénie et de retrouver le père de Léocadie. Les évènements s’enchainent et se trouvent particulièrement bien découpés dans cette bande dessinée pleine de rebondissements et de révélations. Célénie, principale héroïne, dans les premiers tomes, se retrouvent un peu à l’écart, dans cet album qui met en avant les autres personnages. Cela reste très plaisant et intéressant, de par le fait, notamment, que l’histoire est aussi au cœur du récit. Des combats, du suspense, des retournements de situations, de nouveaux personnages viennent agrémenter efficacement cet album passionnant. Un cahier documentaire vient compléter l’ouvrage, pour les plus curieux. Le dessin reste rond, avec un trait fluide, un découpage efficace et des personnages expressifs.

Le roi est mort, vive la République ! est le troisième tome de la série Révolutionnaires !, des éditions Le Lombard. Un album qui mêle aventure et histoire, pour des enfants pris dans la tourmente de la Révolution, mais aussi des drames et complots familiaux.

