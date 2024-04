Valkyrie le 18/04 à Paris avant le Festival OFF 2024

Partagez





Valkyrie – Plongez dans l’Épopée Théâtrale d’une pièce visionnaire qui transporte le public dans un monde où les règles sont bousculées et où l’avènement du matriarcat prend vie sous les projecteurs. Dans cette œuvre audacieuse, co-écrite par Ava Baya et Pierre Pfauwadel, les spectateurs sont invités à assister à une invasion spectaculaire alors qu’une tribu Amazone prend d’assaut le plateau, défiant les conventions et les attentes.

Avant-Première le 18 avril -Théâtre des 100 esc à Paris

Festival Off Avignon 2024 du 29 juin au 21 juillet 2024

L’Aube de la Guerre et la Naissance d’un Monde Nouveau

Au cœur de “Valkyrie”, nous sommes plongés à l’aube de la guerre contre Athènes, à un moment où l’histoire aurait pu prendre un tournant décisif vers un monde nomade et matriarcal. Les comédiennes, pressentant la fin imminente, abandonnent leurs rôles pour prendre en main la narration, questionnant leur propre existence sur scène et explorant les possibilités d’un monde où les femmes sont les héroïnes de leur propre destin.

Entre Action et Introspection

“Valkyrie” offre un mélange explosif d’action, d’introspection et de questionnements existentiels. Du twerk en passant par la puissance d’une moto ou la grâce d’un cheval, chaque élément de la production est soigneusement orchestré pour captiver et interpeller le public. Des moments de pardon et de réflexion sont entrelacés avec des scènes de combat palpitantes, créant une expérience théâtrale immersive et inoubliable.

Redéfinir le Concept de Guerrière

Au cœur de “Valkyrie” réside une question fondamentale : comment être une guerrière aujourd’hui ? À travers le prisme de cette pièce audacieuse, les spectateurs sont invités à réfléchir à la nature du pouvoir, du courage et de la résilience. “Valkyrie” ne se contente pas de divertir, mais incite à une réflexion profonde sur le rôle des femmes dans la société et sur la manière dont elles peuvent forger leur propre destin.

Une Expérience Théâtrale Révolutionnaire

“Valkyrie” transcende les frontières du théâtre conventionnel pour offrir une expérience révolutionnaire et immersive. Préparez-vous à être transporté dans un monde où les femmes prennent le devant de la scène et où les règles sont réécrites sous vos yeux ébahis. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’univers audacieux et captivant de “Valkyrie”, une pièce qui promet de laisser une empreinte indélébile sur votre esprit et votre cœur.

Avec :

Ava Baya

Sasoux Dosso

Hélène Gigou

Laura Facélina

Mélissa Polonie

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Avant-Première le 18/04/2024 (suivi d’un apéritif)

Théâtre des 100 esc – 100 Rue de Charenton, 75012 Paris

tél : 01 46 28 80 94

Durée 1h15

FESTIVAL OFF 2024

Théâtre LE TRANSVERSAL du 29 Juin au 21 Juillet à 12h30 (sauf les mardis)