Rivadouce est une marque de soins pour bébé qui ne lésine pas sur les compositions. Chaque produit est en totale adéquation avec la peau sensible de nos babys. Et bonne nouvelle, elle vient tout juste de sortir une pochette de qualité en coton 100% bio et au look intemporel avec un joli vichy couleur jaune. L’occasion donc de découvrir « Les essentiels de bébé » en format voyage lors de nos futures escapades estivales.

Rivadouce – Prendre soin de la peau de bébé avant tout

Rivadouce est dans le monde de la cosmétique pour les tout-petits depuis 50 ans. Et pour autant, la marque ne cesse de continuer à surprendre les parents en proposant des soins toujours plus innovants en accord avec la peau sensible de bébé. Elle se démarque notamment par les formulations bio testées sous contrôle dermatologique, les ingrédients 99% naturels, la certification cosmos-organic, les flacons recyclables, la réduction du sur-emballage et les procédés de fabrication éco-responsables.

Rivadouce – Une riche gamme de produits pour toute la famille

Rivadouce se démarque aussi par son univers esthétique avec notamment ce petit lapinou absolument adorable qui prône fièrement sur la plupart des packagings. Des packagings épurés, élégants, modernes aussi. Les gammes proposées sont nombreuses, mais pas d’inquiétude, le site officiel de la marque est bien fait, et cela mérite d’être mentionné. Au programme donc, des soins pour bébé, pour les enfants à partir de 3 ans, et même pour les mamans afin qu’elles prennent soin de leur peau durant leur grossesse. Il y a également des soins pour le visage, le corps et la douche, adaptés à toute la famille. Enfin, les prix sont compétitifs chez Rivadouce, plus encore sur les grands formats (500ml) qui durent un bon moment.

Et en ce moment, Rivadouce propose une sélection de soins à – 50 %. Une bonne occasion de découvrir des produits qui vous font de l’œil depuis un petit moment ou cette nouveauté très attendue que nous avons pu tester et qui vaut le détour : Le gel lavant dermo-protecteur qui conviendra à toute la famille.

La pochette vichy Rivadouce – Découvrons « Les essentiels de bébé »

Rivadouce a encore réussi à nous surprendre avec « Les essentiels de bébé », cette jolie trousse composée de 4 soins de la gamme Rivadouce Bébé : le gel lavant doux, la crème hydratante visage et corps, l’eau nettoyante et le liniment oléo-calcaire. Des soins indispensables pour l’hygiène de bébé en petit-format. La trousse en elle-même ne passe pas inaperçue. On aime son look rétro et notamment ce joli vichy jaune qui fait instantanément penser au soleil, aux futures vacances. Elle va vite s’imposer comme indispensable dans le sac à langer de bébé, on l’adore. Elle est proposée au prix de 18.90 €, rendez-vous sur le site officiel de la marque pour la découvrir.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de FranceNetInfos pour découvrir l’article que j’avais consacré à Rivadouce, et notamment mon avis sur la gamme Loupiots.

Nous sommes ravis que Rivadouce sorte de sa zone de confort en proposant des trousses tendance composées de soins essentiels. Des soins doux, aux senteurs douces et réconfortantes. Tout y est !