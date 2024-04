Le cadavre vivant – Ed. Imho

Le cadavre vivant est un manga de Hideshi Hino, paru aux éditions Imho, en mars 2024. Un récit horrifique, et pourtant touchant, d’un mort-vivant, qui se retrouve sur une plage, sans souvenirs, avec un corps en décomposition, se posant mille questions…

Un homme se retrouve dans un étrange lieu, il se demande ce qu’est cet endroit, comment il est arrivé là. Il ne sait même plus qui il est ! Il ne se souvient de rien. Il voit des formes, des croix, comme un cimetière, des personnes qui déposent des pierres, pour leur père, leur mère, leur frère… Il se demande ce qu’il est devenu. Il aperçoit, un peu plus loin, une personne avec un instrument de musique. Il l’interpelle. La personne explique qu’il faut poursuivre sa route, ainsi seulement il obtiendra des réponses. Il semble s’avancer vers un portail, une lumière l’éblouit. Il se retrouve sur une plage. Le soleil est écrasant et une odeur épouvantable se fait ressentir. Il approche bientôt de deux hommes en train de discuter. L’un d’eux prend peur, mais l’autre continue son histoire. Bientôt les deux hommes s’écrient, et s’enfuient face au monstre !

L’homme qui a perdu la mémoire s’interroge et découvre avec horreur son reflet dans une vitre. Son corps en décomposition, il ressemble à un cadavre… Effrayant tout le monde sur son passage, il est arrêté par les policiers, puis emmené dans un hôpital. Là, des docteurs se trouvent face à une énigme. Ils se trouvent devant un cadavre, avec un corps en décomposition et un cœur à l’arrêt, alors que l’être possède bien une conscience ! Le manga est surprenant, offrant un récit d’horreur, un drame, teinté, malgré tout, de sentiments. En effet, le mort-vivant, avec sa conscience, se pose les questions que tout le monde pourrait se poser, entre identité, et stupéfaction face à cette incompréhension. Après avoir tenté de guérir sa putréfaction, dans d’horribles souffrances, le mort part à la recherche de son identité… Le dessin est simple, rond, avec des personnages expressifs et un découpage efficace.

Le cadavre vivant est un récit complet en horreur et drame touchant, des éditions Imho. Un récit surprenant, plutôt bien mené, qui se lit facilement, proposant de suivre un mort-vivant conscient, qui tente de retrouver la mémoire, son identité et espoir…

