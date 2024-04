Minecraft – Coloriages Mob pixels – 404 Editions

La collection autour de l’univers de Minecraft, des éditions 404, se complète avec un cahier de coloriages Mob Pixels Spécial creeper ! Un ouvrage, non officiel, paru en mars 2024, qui propose de mettre en couleur 24 scènes en pixels, dans l’univers fabuleux de Minecraft.

Le cahier, à la découpe originale, propose de découvrir et de colorier 24 incroyables tableaux en pixels. L’univers de Minecraft est à retrouver, dans un ouvrage spécial creeper, ces personnages et ennemis capables d’exploser à proximité de leur cible. Le premier coloriage à découvrir est un modèle à recopier. Le tableau du haut est à reproduire sur le tableau du bas qui est vierge. Pour cela, le quadrillage est numéroté et alphabétisé, afin de mieux se repérer et pouvoir colorier les pixels de la bonne couleur. Un premier creeper à découvrir, dans une scène simple. Le deuxième coloriage est un mystère. Il faut colorier chaque pixel de la couleur correspondante aux chiffres, pour découvrir la scène.

Le cahier, non officiel, reste simple, néanmoins plaisant. Il invite à passer du bon temps, et un temps calme, pour les petits et grands fans du jeu Minecraft. Il faudra colorier de petits carrés, pour retrouver des personnages et des creepers, dans des tableaux immersifs. Ainsi, le mob le plus emblématique du jeu vidéo prend vie, entre invasion, adorable créature et explosion ! Des instructions sont données pour colorier les différents tableaux, et découvrir les scènes. L’approche des coloriages reste variée, offrant plusieurs possibilités et variant les plaisirs. En bonus, au centre du cahier souple, une double page présente plus de 25 stickers. Des autocollants pour personnaliser un agenda, un cahier, un dessin, une lettre…

Minecraft – Coloriages Mob pixels – Spécial creeper ! est un cahier de coloriages, non officiel, des éditions 404. Un cahier souple qui propose de s’immerger dans l’univers du jeu vidéo, à travers différents coloriages à réaliser, des tableaux à mettre en couleurs.

