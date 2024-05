Mania -THE ABBA TRIBUTE en tournée 2024

MANIA, THE ABBA TRIBUTE : Le Concert Extraordinaire dans l’Univers d’ABBA. Richard Walter Productions est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde. Fidèle jusqu’au moindre détail, ABBA MANIA recrée le dernier concert du groupe suédois en 1982. Des instruments aux éclairages, des chorégraphies aux paillettes et boules à facettes, rien n’est laissé au hasard pour plonger le public dans une ambiance authentique, jusqu’à l’accent suédois.

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre l’âge d’or du Disco, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme, Dancing Queen, SOS, et bien d’autres encore… Installés à bord d’une formidable machine à remonter le temps, les fans sont transportés dans l’âge d’or du disco, où les semelles compensées et les globes disco règnent en maîtres.

Un Rendez-vous à ne pas Manquer

Après avoir enflammé des scènes prestigieuses telles que le Palais des Sports, l’Olympia, le Grand Rex et le Zénith de Paris, ABBA MANIA promet un hommage encore plus grandiose. À partir du 18 juillet, les scènes de France vibreront au son des tubes intemporels d’ABBA, offrant ainsi aux fans français une expérience musicale incomparable. Avec ABBA MANIA, la folie du disco continue de briller de mille feux, entraînant les spectateurs vers la nostalgie et l’essence profonde de la “Dance Music”.

DATES DE LA TOURNÉE

18 Juillet 2024 GOLFE JUAN

BILLETS THÉÂTRE DE LA MER (PORT CAMILLE RAYON) – FRANCE

24 Septembre 2024 LILLE

BILLETS SEBASTOPOL – FRANCE

25 Septembre 2024 – PARIS

BILLETS PLEYEL – FRANCE

26 Septembre 2024 NANTES

BILLETS CITÉ DES CONGRÈS – FRANCE

27 Septembre 2024 LE MANS

BILLETS PALAIS DES CONGRÈS – FRANCE

28 Septembre 2024 LE HAVRE

BILLETS CARRÉ DES DOCKS – FRANCE

01 Octobre 2024 TOULOUSE

BILLETS CASINO BARRIÈRE – FRANCE

02 Octobre 2024 MARSEILLE

BILLETS SILO – FRANCE

04 Octobre 2024 NARBONNE

BILLETS ARENA – FRANCE

05 Octobre 2024 CLERMONT-FERRAND

BILLETS LA MAISON DE LA CULTURE – FRANCE

06 Octobre 2024 LYON

BILLETS BOURSE DU TRAVAIL – FRANCE

09 Octobre 2024 DOLE

BILLETS LA COMMANDERIE – FRANCE

10 Octobre 2024 ANNECY

BILLETS ARCADIUM – FRANCE

11 Octobre 2024 CHALONS EN CHAMPAGNE

BILLETS LE CAPITOLE – FRANCE

12 Octobre 2024 CHATEAUROUX – DEOLS

BILLETS MACH 36 – FRANCE

13 Octobre 2024 BORDEAUX

BILLETS LE FEMINA – FRANCE

16 Octobre 2024 ROANNE

BILLETS LE SCARABÉE – FRANCE

17 Octobre 2024 MACON

BILLETS LE SPOT – FRANCE

18 Octobre 2024 LONGUENESSE

BILLETS SCÉNÉO – FRANCE

