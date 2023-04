Rivadouce Loupiots prend soin de la peau sensible des tout-petits

Quand Rivadouce décide de consacrer une gamme de soins aux enfants à partir de 3 ans, cela donne Rivadouce Loupiots. Composée de plusieurs gels douche, shampoing et après-shampoing, elle promet des moments de douceur autour de compositions cleans, respectueuses des peaux sensibles. Alors, tient-elle ses promesses ?

Rivadouce : 50 ans d’expertise

Cela fait 50 ans que Rivadouce existe. Pendant des années, la marque a rapidement su s’imposer dans le domaine du médical, auprès des sages-femmes et des infirmières notamment. Aujourd’hui, elle fait partie du quotidien des familles désireuses d’utiliser des soins aux compositions propres, parfois certifiées bio et 100 % françaises. Pour autant, elle ne lésine pas sur le plaisir d’utilisation en proposant des soins aux textures et odeurs agréables. Pas surprenant donc que la marque ne cesse d’innover avec de nouveaux produits, désireuse de répondre aux besoins de ses utilisateurs.

Rivadouce : De nombreux soins pour les enfants

Il suffit d’aller sur le site officiel de Rivadouce pour se rendre compte que la marque se sent concernée par la famille et les enfants notamment. On le sait, la peau des tout-petits est exigeante et demande une grande attention. Elle a donc compris qu’il était primordial de proposer des soins aux compositions irréprochables que les parents pourront utiliser au quotidien.

La gamme Rivadouce Bébé : Un allié au quotidien

Les parents seront ravis d’apprendre que la gamme Rivadouce Bébé existe ! Elle se compose de produits essentiels pour les bébés qui viennent de naître : huile de massage, liniment, eau nettoyante, lait de toilette, sérum physio, crème hydratante, crèmes de change et gels lavants. Les soins sont certifiés bio, fabriqués en France, et composés de 98 % d’ingrédients d’origine naturelle. Les formats sont généreux et les prix hypers compétitifs. Et on en parle des packagings adorables avec ce lapinou au centre des produits ? On adore !

Rivadouce Loupiots : Une gamme pétillante

Pour la petite anecdote, Loupiots a vu le jour en 1988, créée par la fille du fondateur qui avait l’habitude d’appeler son enfant « Mon petit loup ». Et c’est 35 ans plus tard que nous retrouvons la gamme encore plus pétillante, avec des formules retravaillées, bien plus propres et sensorielles. Quant aux packagings, ils sont modernes et pétillants. Exactement comme la gamme dans sa globalité, nous sommes sûrs qu’elle va plaire à bon nombre d’entre vous. Et à vos enfants aussi !

Les produits Rivadouce Loupiots

Les gels douches Loupiots : cleans & gourmands

Dans la gamme Rivadouce Loupiots, on retrouve trois gels douche 3 en 1 qui peuvent également servir de shampoing. Il y a « Chapeau l’abricot », « Cerise sur le gâteau » et « Gaga du nougat ». Soit, un beau résumé de l’originalité de la gamme qui se met clairement à la portée des enfants. Ils vont adorer les jeux de mots (les adultes encore plus) et seront pressés de découvrir ce qu’ils sentent. Et ils vont être servis ! En effet, les gels douche Loupiots sentent délicieusement bon. Quelle gourmandise ! L’odeur est relativement intense et pour autant naturelle. C’est là toute la force de cette gamme qui réussit à mêler le plaisir au respect de la peau. Notre préféré ? Celui qui sent la cerise… Un délice !

Le shampoing et après-shampoing démêlant

Rivadouce avait envie de proposer un shampoing qui ne pique pas les yeux. Parfait pour les loupiots qui aiment chahuter dans le bain. Le shampoing « Amand’douce » nettoie en douceur sans assécher, et démêle facilement également. Quant à l’après-shampoing, il adoucit les cheveux et les nourrit. Soit, le duo idéal !

En bref

En résumé, ce qu’il faut retenir sur la gamme Rivadouce Loupiots : 4 parfums ultras-gourmands sans allergènes, des flacons éco-conçus avec pompe, des formules 3 en 1, des compo’ naturelles et bien sûr une fabrication française.

Rivadouce propose également de nombreux soins pour les femmes : démaquillant, crème de jour, lait pour le corps. Et également quelques produits pour les hommes. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir tout cela.