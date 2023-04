Barnabé répare tout – De nouvelles aventures pour Barnabé

La série des Barnabé s’agrandit avec « Barnabé répare tout » raconté par Gilles Bizouerne et illustré par Béatrice Rodriguez. Dans ce 5ème album, les enfants vont retrouver Barnabé, ce blaireau au grand cœur, bien décidé à venir en aide à l’une de ses amies dont la maison s’est écroulée à la suite d’une terrible tempête.

Barnabé répare tout : le cœur avant tout !

Dans ces nouvelles aventures de Barnabé, on retrouve notre héros au petit matin alors qu’une tempête à fait rage dans la nuit. Tout est sens dessus dessous. Le blaireau et ses amis se retrouvent affolés par la situation, notamment Claire la taupe et Constance la tortue dont la maison s’est écroulée. Barnabé s’improvise alors réparateur, il est hors de question de laisser ses amies dans la panade. Il décide de lui venir en aide et répare sa maison avec tous les matériaux qu’il peut trouver. Et il réussit à remettre sur pied la maison de Constance sous le regard ébahi des animaux de la forêt.

Avec l’album illustré « Barnabé répare tout », les enfants vont apprendre l’importance de la générosité et de l’entraide. L’histoire est touchante du début à la fin. Ils seront forcément touchés par ce gentil blaireau qui n’hésite pas à venir en aide à son amie, alors qu’il ne sait pas réparer. Le récit est riche, l’histoire est délicieusement racontée. Le thème du chantier va plaire aux enfants à coup sûr, ils auront d’ailleurs l’impression de participer à la restauration de cette maison. Les illustrations, quant à elles, sont incroyables. Les animaux sont adorables, leur minois notamment avec ces expressions du visage qui en disent long sur leur bienveillance. Bref, tout est au rendez-vous pour capter l’attention des jeunes lecteurs.

« Barnabé répare tout » est un récit qui va permettre aux enfants de se rendre compte qu’on peut soulever des montagnes pour venir en aide aux personnes que l’on aime. N’hésitez pas à aller découvrir ses précédentes aventures aux Éditions Didier Jeunesse. : « Barnabé part au bout du monde », « Barnabé soigne la planète », « Barnabé n’a peur de rien » et « Barnabé fait le mort ».