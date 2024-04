Quatrième édition du Festival International du Film Ecologique et Social (FIFES) de Cannes du 30 mai au 2 juin

A Cannes, le cinéma est décidément à l’honneur. A peine le 77e Festival du Film achevé qu’aura lieu du 30 mai au 2 juin la quatrième édition du FIFES, le Festival International du Film Ecologique et Social, sous la Présidence de Délia Ackerman pour le Jury International et de Gilles de Maistre pour le Jury Jeunesse.

6 films pour la Compétition Internationale et4 films pour la Compétition Jeunesse

Comme lors des éditions précédentes, la programmation sera riche et marquée par plusieurs temps forts. Du 31 mai au 1er juin, le cinéma Les Arcades projettera six films du monde entier primés dans de nombreux festivals. Quant à la compétition jeunesse, elle sera composée de quatre films coups de coeur projetés également au cinéma les Arcades.

La cérémonie d’ouverture se déroulera le 30 mai à partir de 18 h Place de la Castre, sur la Colline du Suquet, avec cocktail, présentation du programme du Festival et des membres du Jury, et enfin, résumé détaillé des films en compétition. À 21 h, elle sera suivie de la projection du film « We are the guardians » dédié à la lutte des peuples indigènes pour protéger la forêt amazonienne, au Brésil.

Le 2 juin, la cérémonie de clôture se tiendra également Place de la Castre à partir de 18 h, avec des spectacles de danse, cocktail dînatoire et remise des Prix suivie d’un concert des Gentlemen Farmer’s à 21h.

Village des initiatives

Le Village des initiatives aura lieu le 2 juin, de 10 h à 18 h, sur les Allées de la Liberté, avec un concert de musiques de films – sous la direction de divers chefs d’orchestres. Dans cet espace, pourront se côtoyer des associations et des entreprises engagées sur les thématiques écologiques et sociales : tables rondes, exposants, animations et projections.

La soirée s’achèvera avec la projection du film ayant obtenu le prix de La Graine d’Or 2024.

Pour plus de renseignements sur la 4e édition du FIFES : https://fifes.org