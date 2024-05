Les aventuriers de l’Urraca – Ed. Le Lombard

Les aventuriers de l’Urraca est un récit complet, de Rémi Farnos, paru aux éditions Le Lombard, en avril 2024. Un roman graphique imposant, de 232 pages, qui offre un récit de piraterie captivant, inspirant entre réalité et fiction, légende et vérité.

Des hommes ont débarqué sur une île. Deux d’entre eux portent un coffre. L’un affirme qu’ils vont peut-être finir par un remplir un ! Le plus vieux répond que l’autre a les œufs plus gros que le ventre ! Derrière eux, La fouine le reprend, en affirmant que l’on dit « les yeux ». Mais celui-ci continue ses jeux de mots, ce qui agace le vieux. Le second du capitaine intervient rapidement, expliquant que ce n’est pas le moment de faire le coq, car ils ont du boulot ! Il rappelle que le soir même, ils seront peut-être riches grâce à leur capitaine. Donc pitreries et pirateries riment, mais ils ne font pas bon ménage ! Il ordonne donc à La fouine de passer devant. A travers la forêt dense, l’homme s’exécute, il prend son sabre pour se frayer un passage. Mais ça manière de faire ne semble pas plaire…

Le récit est ambitieux, offrant un air de fraicheur au genre pirate ! En effet, l’album est surprenant, dense, et pourtant intéressant et entraînant. Le capitaine est particulier, plutôt doux et bienveillant, il aime raconter des histoires à ses pirates. Certains y croient, d’autres non, apportant du suspense, et quelques tensions dans l’équipage. La bande dessinée est bien découpée, un joli travail, qui mène petit à petit, à un final plaisant, où tout se raccorde. Le récit de piraterie ne manque pas de trésor, de combat, de sang et de mort ! Les flashbacks et les récits du capitaine offrent une véritable dynamique à l’album très agréable à lire. L’aventure est bien au rendez-vous, avec ce genre un brin changeant et très plaisant. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait fin, plutôt simple, et pourtant dynamique, offrant quelques belles cases à découvrir.

Les aventuriers de l’Urraca est un récit complet dense et intense, des éditions Le Lombard. Un album surprenant qui offre à découvrir un récit d’aventures quelque peu bousculé, proposant un nouveau souffle au genre piraterie, qui marque et fait son effet.