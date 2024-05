Mes doudous à toucher – Ed. Langue au chat

La collection Bébé touche-à-tout, des éditions Langue au chat fête ses 15 ans ! Pour cela, de nouveaux titres sont à découvrir, dont Mes doudous à toucher, paru en janvier 2024. Un petit livre carré, à la couverture molletonnée, un imagier facile à prendre en main.

La première double page présente, d’un côté, un doudou, Teddy l’ourson. De l’autre, son compère réel, un véritable ourson brun, qui semble bien plus costaud ! La page double suivante présente un adorable lapin en peluche côtelé. Il s’agit de Pilou le lapin, le meilleur des amis ! En face, se trouve un véritable lapereau, un mignon petit lapin, au pelage tout doux… Nina le koala adore emmener les enfants partout ! Sa truffe est un peu rugueuse. A côté, le vrai koala préfère rester sur sa branche, en toute tranquillité.

Le livre fait partie des incontournables, pour éveiller les tout-petits. En effet, l’imagier, petit, facile à prendre en main et solide, aux pages cartonnées, propose de découvrir les doudous et les animaux. Une jolie comparaison entre les peluches et les véritables animaux, pour découvrir les différentes caractéristiques. Les photographies sont associées à un mot, pour apprendre et enrichir le vocabulaire, des tout-jeunes lecteurs, et de développer leur langage. Le sens du toucher est également sollicité, avec différentes matières et textures à ressentir. Au fur et à mesure des lectures, les enfants vont apprendre, comprendre et assimiler à leur rythme, pour s’éveiller et grandir. Un imagier ludique, doux, pleine de tendresse, qui vient éveiller les tout-petits qui vont s’amuser à toucher et à comparer les peluches et les vrais animaux.

Mes doudous à toucher est un nouveau titre de la collection Bébé touche-à-tout, des éditions Langue au chat. Un imagier en photo, pour plus de réalisme, qui propose un éveil fabuleux, à toucher, à ressentir, à comparer, tout en développant le langage.