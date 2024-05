Un petit nouveau dans la collection Mes premières chansons

Plongez dans un univers enchanté avec “Mes Premières Chansons Vol. 4”, le nouveau livre de la collection “Mes Premières Chansons” publié par les éditions Grund. Conçu pour les tout-petits dès l’âge de 6 mois, ce recueil interactif offre une expérience musicale unique grâce à ses 6 puces sonores qui déclenchent des mélodies joyeuses et tendres.

Dans la collection “Mes Premières Chansons”, chaque volume offre une expérience unique et enrichissante pour les tout-petits. Avec “Mes Premières Chansons Vol. 4”, les enfants peuvent non seulement découvrir de nouvelles mélodies et développer leur sens musical, mais aussi renforcer leur lien affectif avec leurs proches.

En partageant ce livre avec les parents, les grands-parents ou les éducateurs, les enfants créent des souvenirs précieux et renforcent leur connexion émotionnelle à travers la musique. De plus, l’interaction avec les puces sonores favorise le développement de l’autonomie et de la motricité fine des enfants, les encourageant à explorer et à interagir avec le monde qui les entoure de manière ludique et stimulante.

Imaginé par Seng Soun Ratanavanh, ce livre transporte les enfants dans un monde de douceur et de découverte. À chaque page, les jeunes lecteurs sont invités à chercher et à appuyer sur les petites puces sonores pour déclencher la musique correspondante. De “Dansons la capucine” à “Gentil coquelicot”, en passant par “Twinkle Twinkle Little Star”, chaque chanson est une invitation à chanter, à danser et à s’amuser.

Une délicate invitation à chanter ses premières chansons !

Les illustrations délicates et fleuries de Seng Soun Ratanavanh ajoutent une touche de poésie à l’ensemble, invitant les enfants à explorer un monde rempli de magie et de merveilles. Chaque image est une fenêtre ouverte sur l’imagination, où les petits peuvent laisser libre cours à leur créativité tout en se laissant bercer par les douces mélodies.

Ce nouveau volume de la collection “Mes Premières Chansons” est bien plus qu’un simple recueil de chansons ; c’est un outil précieux pour stimuler l’éveil musical et sensoriel des tout-petits. En appuyant sur les puces sonores et en écoutant les mélodies, les enfants développent leur sens de l’écoute, leur coordination motrice et leur mémoire auditive.

“Mes Premières Chansons Vol. 4” est un compagnon de jeu et de découverte qui accompagne les enfants dans leurs premières explorations musicales et leur apporte des moments de bonheur et de complicité avec leurs proches.

Ainsi, c’est un véritable trésor pour les jeunes enfants et leurs parents. Avec ses illustrations charmantes et ses puces sonores captivantes, ce livre offre une expérience d’apprentissage ludique et enrichissante, tout en éveillant la curiosité et la créativité des tout-petits. Un incontournable pour les familles en quête de moments de partage et de joie musicale !

